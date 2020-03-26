Население не спешит снимать депозиты

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Паническое снятие депозитов длилось всего несколько дней, после чего клиенты успокоились.
Об этом заявили банкиры во время круглого стола «Банковская система в условиях всеукраинского карантина. К чему готовиться украинцам?», проведенного «Финансовым клубом» онлайн в режиме Skype-связи.
«В целом все спокойно. Есть категория клиентов, которые приходят досрочно снимать, – паникеры. Но в целом люди нормально относятся к ситуации. Мы тоже изучаем каждую ситуацию отдельно. Например, приходят собственники бизнеса и говорят, что им нужно снять депозит, чтобы выплатить зарплату сотрудникам. Мы идем навстречу», – поделился наблюдениями председатель правления Пиреус Банка Сергей Наумов.
При этом средства на карточках тоже остаются.
«Обычно клиенты сметают средства с текущих счетов. Сейчас мы не видим оттоков, клиенты не снимают. По срочным депозитам в первые несколько дней, когда была непонятная ситуация с курсом, были оттоки. Но за два дня ситуация стабилизировалась. Клиент успокоился», – отмечает председатель правления Банка “Форвард” Андрей Киселев.
В банке «Глобус» с начала марта зафиксировали хоть и незначительный, но прирост депозитов населения. «Пока нет такой динамики, что кто-то забирает», – отметил председатель правления банка Сергей Мамедов.
К тому же банк предлагает своим клиентам опцию «автопролонгации», позволяющую в течение двух месяцев в любое время снять депозит. «Чтобы сейчас они не ходили в банк. В течение двух месяцев клиенты могут прийти и забрать свои депозиты. Никаких штрафов нет. Многие соглашаются», – рассказал Сергей Мамедов.
Сергей Наумов выделяет две основных причины спокойствия клиентов.
“Первая – это общий карантин. Люди все-таки стараются не выходить на улицу и поменьше контактировать с кем угодно. Во-вторых, речь идет о наличности. Сейчас все говорят, что наличные деньги – один из способов передачи вируса. Люди таким образом хотят ограничить себя от наличных”, – считает банкир.
Кстати, если вы считаете, что проценты по вкладам в Украине не так велики, переходите по ссылке. Finance.ua помогает зарабатывать больше на вкладах.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине подорожают квартиры: прогноз экспертаВчера, 21:02 - 13031 13
Будут работать до смерти: эксперт прогнозирует, что большинство мужчин в Украине не доживут до пенсииВчера, 11:10 - 10749 8
Украинцев, до сих пор не вернувшихся из-за границы, призывают остаться тамПозавчера, 19:25 - 3099 6
Доллар по 30-35 грн: эксперт смоделировал два сценария развития ситуации с коронавирусомВчера, 10:00 - 15369 4
Если карантин затянется до лета: эксперт дал советы бизнесуВчера, 18:09 - 3624 3
Доллар по 30-35 грн: эксперт смоделировал два сценария развития ситуации с коронавирусомВчера, 10:00 - 15369 4
В Украине подорожают квартиры: прогноз экспертаВчера, 21:02 - 13031 13
Будут работать до смерти: эксперт прогнозирует, что большинство мужчин в Украине не доживут до пенсииВчера, 11:10 - 10749 8
Три сценария для экономики Украины - Capital TimesВчера, 16:00 - 5334 2
ТОП-5 самых популярных товаров на карантине: что покупают украинцыВчера, 09:01 - 4590
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 2908 4
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 13625 6
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 697
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)22.03.2020, 11:30 - 7088 4
😷 В Оксфорде создали тест, который может определить коронавирус за 30 минут19.03.2020, 16:10 - 2941 1