Население не спешит снимать депозиты

Паническое снятие депозитов длилось всего несколько дней, после чего клиенты успокоились.

Об этом заявили банкиры во время круглого стола «Банковская система в условиях всеукраинского карантина. К чему готовиться украинцам?», проведенного «Финансовым клубом» онлайн в режиме Skype-связи.

«В целом все спокойно. Есть категория клиентов, которые приходят досрочно снимать, – паникеры. Но в целом люди нормально относятся к ситуации. Мы тоже изучаем каждую ситуацию отдельно. Например, приходят собственники бизнеса и говорят, что им нужно снять депозит, чтобы выплатить зарплату сотрудникам. Мы идем навстречу», – поделился наблюдениями председатель правления Пиреус Банка Сергей Наумов.

При этом средства на карточках тоже остаются.

«Обычно клиенты сметают средства с текущих счетов. Сейчас мы не видим оттоков, клиенты не снимают. По срочным депозитам в первые несколько дней, когда была непонятная ситуация с курсом, были оттоки. Но за два дня ситуация стабилизировалась. Клиент успокоился», – отмечает председатель правления Банка “Форвард” Андрей Киселев.

В банке «Глобус» с начала марта зафиксировали хоть и незначительный, но прирост депозитов населения. «Пока нет такой динамики, что кто-то забирает», – отметил председатель правления банка Сергей Мамедов.

К тому же банк предлагает своим клиентам опцию «автопролонгации», позволяющую в течение двух месяцев в любое время снять депозит. «Чтобы сейчас они не ходили в банк. В течение двух месяцев клиенты могут прийти и забрать свои депозиты. Никаких штрафов нет. Многие соглашаются», – рассказал Сергей Мамедов.

Сергей Наумов выделяет две основных причины спокойствия клиентов.

“Первая – это общий карантин. Люди все-таки стараются не выходить на улицу и поменьше контактировать с кем угодно. Во-вторых, речь идет о наличности. Сейчас все говорят, что наличные деньги – один из способов передачи вируса. Люди таким образом хотят ограничить себя от наличных”, – считает банкир.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 марта 2020 года физлица держали в банках 495,2 млрд грн, что на 7,9 млрд грн больше, чем на начало февраля 2020 года.

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