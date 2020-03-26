0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 486 0

Население не спешит снимать депозиты

Население не спешит снимать депозиты

Паническое снятие депозитов длилось всего несколько дней, после чего клиенты успокоились.

Об этом заявили банкиры во время круглого стола «Банковская система в условиях всеукраинского карантина. К чему готовиться украинцам?», проведенного «Финансовым клубом» онлайн в режиме Skype-связи.

«В целом все спокойно. Есть категория клиентов, которые приходят досрочно снимать, – паникеры. Но в целом люди нормально относятся к ситуации. Мы тоже изучаем каждую ситуацию отдельно. Например, приходят собственники бизнеса и говорят, что им нужно снять депозит, чтобы выплатить зарплату сотрудникам. Мы идем навстречу», – поделился наблюдениями председатель правления Пиреус Банка Сергей Наумов.

При этом средства на карточках тоже остаются.

«Обычно клиенты сметают средства с текущих счетов. Сейчас мы не видим оттоков, клиенты не снимают. По срочным депозитам в первые несколько дней, когда была непонятная ситуация с курсом, были оттоки. Но за два дня ситуация стабилизировалась. Клиент успокоился», – отмечает председатель правления Банка “Форвард” Андрей Киселев.

В банке «Глобус» с начала марта зафиксировали хоть и незначительный, но прирост депозитов населения. «Пока нет такой динамики, что кто-то забирает», – отметил председатель правления банка Сергей Мамедов.

К тому же банк предлагает своим клиентам опцию «автопролонгации», позволяющую в течение двух месяцев в любое время снять депозит. «Чтобы сейчас они не ходили в банк. В течение двух месяцев клиенты могут прийти и забрать свои депозиты. Никаких штрафов нет. Многие соглашаются», – рассказал Сергей Мамедов.

Сергей Наумов выделяет две основных причины спокойствия клиентов.

“Первая – это общий карантин. Люди все-таки стараются не выходить на улицу и поменьше контактировать с кем угодно. Во-вторых, речь идет о наличности. Сейчас все говорят, что наличные деньги – один из способов передачи вируса. Люди таким образом хотят ограничить себя от наличных”, – считает банкир.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 1 марта 2020 года физлица держали в банках 495,2 млрд грн, что на 7,9 млрд грн больше, чем на начало февраля 2020 года.

Кстати, если вы считаете, что проценты по вкладам в Украине не так велики, переходите по ссылке. Finance.ua помогает зарабатывать больше на вкладах.

Получить бонус к депозиту 💰

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.