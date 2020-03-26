0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 172 0

В Раде оценили масштабы теневого рынка земли в Украине

В Раде оценили масштабы теневого рынка земли в Украине

Теневой рынок земли в Украине составляет 8 млн га.

Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире радио “НВ”.

«Вы знаете, сколько земли сегодня используется нелегально? Без налогов, без надзора государства, но обрабатывается. Восемь миллионов гектаров. Это площадь, с которой не платятся налоги, работающая в черную, которая работает за нал, продукция реализуется за наличные, то есть это теневой рынок», – сказал он.

По словам депутата, принятый на этой неделе Верховной Радой закон о запуске рынка земли поможет ликвидировать этот теневой рынок.

Справка Finance.ua:

  • В ночь с 30 на 31 марта 2020 года народные депутаты Украины поддержали законопроект № 2178-10 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения” во время внеочередного заседания.
  • Провести общенациональный референдум и решить вопрос о продаже украинской земли иностранцам в “Слуге народа” хотят уже до конца этого года.
  • Внефракционные народные депутаты Оксана Савчук и Антон Поляков зарегистрировали в Верховной Раде проекты постановлений об отмене решения парламента о принятии закона о рынке земли.
  • Принятие закона о рынке сельскохозяйственных земель является одним из элементов предвыборной программы Президента Владимира Зеленского.
По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Аграрный рынок
Смотри также
Весь рынок:Аграрный рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.