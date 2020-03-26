В Раде оценили масштабы теневого рынка земли в Украине

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Теневой рынок земли в Украине составляет 8 млн га.
Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире радио “НВ”.
«Вы знаете, сколько земли сегодня используется нелегально? Без налогов, без надзора государства, но обрабатывается. Восемь миллионов гектаров. Это площадь, с которой не платятся налоги, работающая в черную, которая работает за нал, продукция реализуется за наличные, то есть это теневой рынок», – сказал он.
По словам депутата, принятый на этой неделе Верховной Радой закон о запуске рынка земли поможет ликвидировать этот теневой рынок.
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