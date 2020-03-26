В Раде оценили масштабы теневого рынка земли в Украине

Теневой рынок земли в Украине составляет 8 млн га.

Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире радио “НВ”.

«Вы знаете, сколько земли сегодня используется нелегально? Без налогов, без надзора государства, но обрабатывается. Восемь миллионов гектаров. Это площадь, с которой не платятся налоги, работающая в черную, которая работает за нал, продукция реализуется за наличные, то есть это теневой рынок», – сказал он.

По словам депутата, принятый на этой неделе Верховной Радой закон о запуске рынка земли поможет ликвидировать этот теневой рынок.

Справка Finance.ua:

В ночь с 30 на 31 марта 2020 года народные депутаты Украины поддержали законопроект № 2178-10 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения” во время внеочередного заседания.

Провести общенациональный референдум и решить вопрос о продаже украинской земли иностранцам в “Слуге народа” хотят уже до конца этого года.

Внефракционные народные депутаты Оксана Савчук и Антон Поляков зарегистрировали в Верховной Раде проекты постановлений об отмене решения парламента о принятии закона о рынке земли.