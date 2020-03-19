5 главных проблем бизнеса после введения карантина

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Урегулирование вопроса с арендой помещений и оборудования, срыв сроков поставок сырья и оборудования, погашение кредитных обязательств бизнеса перед банками, задержка с экспортом из Украины и невыполнение обязательств иностранными партнерами – пять главных проблем, с которыми предприниматели, представители малого, среднего и крупного бизнеса обращаются в Торгово-промышленную палату Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ТПП.
«С момента введения карантина в Торгово-промышленную палату Украины ежедневно поступают сотни обращений, на которые наши специалисты стараются максимально быстро дать ответ. На основании поступающих обращений мы формируем перечень вопросов, которые требуют урегулирования на законодательном уровне», – сказал президент ТПП Украины Геннадий Чижиков.
Урегулирование вопроса с оплатой аренды помещений и оборудования:
Срыв сроков поставки продукции, сырья, комплектующих:
Урегулирование взаимоотношений с банками:
Задержки с экспортом:
Невыполнение обязательств иностранными партнерами:
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ФЛП не подают заявления для освобождения от ЕСВ (видео)13 ч. назад - 22108 10
😷Коронавирус "съел" еще $1 млрд из резервов Украины10 ч. назад - 3424 7
НБУ перенес старт работы СЭП в режиме 23/710 ч. назад - 693 5
Аваков сообщил, когда попадут в области прибывшие в Украину тесты на коронавирус9 ч. назад - 1146 4
Украинские ученые разработали тестовую систему для диагностики коронавируса12 ч. назад - 1240 3
ФЛП не подают заявления для освобождения от ЕСВ (видео)13 ч. назад - 22108 10
Как искать работу во время карантинаВчера, 21:00 - 6028 1
Что изменилось для налогоплательщиков во время карантина (инфографика)11 ч. назад - 5944
Курс наличного доллара9 ч. назад - 4948
😷Коронавирус "съел" еще $1 млрд из резервов Украины10 ч. назад - 3424 7
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)Вчера, 11:30 - 4346 1
😷 В Оксфорде создали тест, который может определить коронавирус за 30 минут19.03.2020, 16:10 - 1693
😷 В Еврокомиссии спрогнозировали, когда на рынке появится вакцина от коронавируса18.03.2020, 14:10 - 4262
Tesla начала доставки нового электрокара (фото)17.03.2020, 15:10 - 3205
Стартап презентовал электровелосипед Saigon (видео)16.03.2020, 12:12 - 4754 5