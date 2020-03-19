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5 главных проблем бизнеса после введения карантина

5 главных проблем бизнеса после введения карантина

Урегулирование вопроса с арендой помещений и оборудования, срыв сроков поставок сырья и оборудования, погашение кредитных обязательств бизнеса перед банками, задержка с экспортом из Украины и невыполнение обязательств иностранными партнерами – пять главных проблем, с которыми предприниматели, представители малого, среднего и крупного бизнеса обращаются в Торгово-промышленную палату Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ТПП.

«С момента введения карантина в Торгово-промышленную палату Украины ежедневно поступают сотни обращений, на которые наши специалисты стараются максимально быстро дать ответ. На основании поступающих обращений мы формируем перечень вопросов, которые требуют урегулирования на законодательном уровне», – сказал президент ТПП Украины Геннадий Чижиков.

Урегулирование вопроса с оплатой аренды помещений и оборудования:

  • для решения этой группы вопросов в ТПП инициировали внесение изменений в законодательство, и карантин был признан форс-мажором;
  • по данным ТПП, в 95% случаев арендаторы и арендодатели договариваются об урегулировании вопросов;
  • в случаях, когда нет взаимопонимания, ТПП выдает сертификаты об обстоятельствах форс-мажора, с которыми можно защищать свои интересы в суде.

Срыв сроков поставки продукции, сырья, комплектующих:

  • вопрос касается предприятий, на которые не распространяется действие карантина. Соответственно, отсутствуют обстоятельства форс-мажора;
  • в этих случаях компании выбирают разную стратегию. Одни договариваются с партнерами о новых сроках поставки. Вторые – запасаются сырьем на 2-3 месяца вперед.

Урегулирование взаимоотношений с банками:

  • это особо острая проблема для предпринимателей, микро- и малого бизнеса, работа которых остановлена на время карантина. По состоянию на январь 2020 года эти бизнес-единицы должны банкам 6,2 млрд. грн;
  • по законодательству, отсутствие денег – не форс-мажор, и кредит нужно погашать даже в период карантина. Торгово-промышленная палата Украины готовит проекты изменений к законодательству. Для поиска решений нужен диалог банков и НБУ.

Задержки с экспортом:

  • связаны с очередями на таможне в связи с проверкой состояния здоровья людей, которые пересекают границу – преимущественно водителей грузового автотранспорта;
  • вряд ли кто-то может повлиять на ситуацию. По законодательству, она не является форс-мажором;
  • в ТПП советуют прорабатывать вопросы логистики, исходя из оперативной информации о загруженности пунктов пропуска;
  • аналогичные ситуации возникают по транзиту через другие страны. К примеру, Казахстан полностью закрыл международные грузовые перевозки, есть ограничения на пересечение границ внутри ЕС. Ситуация постоянно меняется.

Невыполнение обязательств иностранными партнерами:

  • в последний месяц резко возросло количество случаев, когда иностранный партнер не может заплатить за полученную продукцию, объявил себя банкротом, срывает сроки поставки оборудования или сырья. Проблема возникает с введением карантина в странах расположения контрагента;
  • в этом случае ТПП может помочь узнать финансовое состояние партнера. Оптимальный вариант – проверка информации о финансовом состоянии контрагента до заключения соглашения.

Справка Finance.ua:

  • В период карантина будут действовать новые законы по поддержке бизнеса, которые были приняты Верховной Радой 17 марта.
  • 22 марта в Нацбанке заявили, что в условиях карантина банки должны обеспечить бесперебойную работу центральных офисов, дистанционных каналов обслуживания и контакт-центров.

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По материалам Finance.UA
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