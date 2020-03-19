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Что изменилось для налогоплательщиков во время карантина (инфографика)

Что изменилось для налогоплательщиков во время карантина (инфографика)

В период карантина будут действовать новые законы по поддержке бизнеса, которые были приняты Верховной Радой 17 марта.

Что изменилось для налогоплательщиков и как будет работать налоговая во время карантина, рассказал глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

Основные изменения:

  • на март и апрель освобождены от уплаты ЕСВ физических лиц-предпринимателей на всех системах налогообложения, самозанятых лиц, а также членов фермерских хозяйств. Однако сохраняется обязанность платить ЕСВ и НДФЛ за работников, работающих на физических лиц-предпринимателей. Освобождение от обязанности уплаты ЕСВ происходит автоматически;
  • на период карантина будет засчитываться страховой стаж из расчета минимальной суммы ЕСВ даже без его уплаты;
  • плательщикам, которые уплатили ЕСВ заранее, указанные суммы будут означать переплату, и эта переплата зачисляется автоматически в соответствии с поданной плательщиком декларации в следующих периодах. Это можно будет сделать по заявлению;
  • программные регистраторы расчетных операций (РРО) будут введены в действие с 1 августа. Их можно будет использовать наряду с классическими РРО;
  • срок подачи деклараций доходов физических лиц сдвинут с 1 мая на 1 июля;
  • введен *мораторий на все проверки, которые проводит Государственная налоговая служба, на период с 18 марта по 31 мая 2020 года. В это время документальных и фактических проверок не будет. По тем проверкам, которые успели закончиться до 18 марта, процедуры обжалования будут проводиться в порядке, определенном действующим законодательством. Другие проверки начинаться не будут. Также Государственная налоговая служба до 30 марта на своем сайте обнародует новый план-график проверок, и все, кто был в плане на этот период, в который был введен мораторий, будут сдвинуты соответственно на следующие периоды. Но законы не запретили проведение камеральных проверок и документальных проверок по налогу на добавленную стоимость.

Справка Finance.ua:

  • 17 марта Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона о внесении изменений в законодательство, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавируса.
  • Парламент перенес ключевые даты обязательного введения РРО из-за карантина.

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По материалам Finance.UA
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