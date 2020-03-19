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😷 Нацбанк объяснил, как банки будут работать в условиях карантина (инфографика)

&#128567; Нацбанк объяснил, как банки будут работать в условиях карантина (инфографика)

В условиях карантина банки должны обеспечить бесперебойную работу центральных офисов, дистанционных каналов обслуживания и контакт-центров.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

“Президент, правительство, Национальный банк и все государственные институты объединены общей целью обезопасить жизнь и здоровье украинцев от коронавируса. Запрещены мероприятия с большим количеством участников, закрываются торгово-развлекательные центры, работников переводят на дистанционную работу, ограничиваются пассажирские перевозки”, – говорится в сообщении.

Как в таких условиях должны работать банки:

  • банки должны обеспечить бесперебойную работу центральных офисов, дистанционных каналов обслуживания и контакт-центров;
  • банкоматы должны быть подкреплены наличными, чтобы клиенты при необходимости могли снять средства. “Однако не забывайте – сейчас стоит минимизировать контакты с наличностью, которая потенциально может быть носителем вируса. Поэтому сегодня, как никогда, надо быть #cashless. Со своей стороны, банки должны также принимать и обрабатывать карты всех эмитентов в банкоматных сетях и сетях POS-терминалов”, – отмечают в НБУ;
  • чтобы не подвергать работников и клиентов банков опасности, банки должны максимально перевести взаимодействие с клиентами в онлайн-каналы;
  • с этой же целью банки могут самостоятельно определять и изменять режим работы отделений, количество и перечень операций в конкретных отделениях с учетом ситуации и нагрузки. Например, закрывать неключевые отделения, сокращать время работы отделений, устанавливать разное время для обслуживания пожилых людей и других клиентов и тому подобное. Однако банки должны обеспечить работу «опорных» отделений в «спальных» районах городов, чтобы клиенты при необходимости имели возможность получить необходимые финуслуги, не совершая путешествия через полгорода. В помещениях таких отделений должны быть предусмотрены технологические перерывы для проветривания, дезинфекции и влажной уборки, а работники должны быть обеспечены средствами личной защиты;
  • клиенты банков должны минимизировать посещение банковских отделений. Особенно – если вы имеете симптомы коронавирусной инфекции. Со своей стороны, банкам следует по возможности использовать дистанционные средства измерения температуры посетителей на входе в помещение. Банки имеют право отказать в обслуживании клиента с симптомом коронавируса в отделении банка;
  • банкам на законодательном уровне на период карантина запрещено начислять и взыскивать неустойки (штрафы, пени или любые другие обязательные платежи) за несвоевременное осуществление платежей по потребительским кредитам, а также повышать процентную ставку по потребительским кредитам;
  • клиенты банков на время карантина могут приостановить уплату платежей по ипотечным кредитам, и банки не должны в таких случаях взыскивать с них залог. Об этом банки также должны сообщить клиентам;
  • относительно режима льготного обслуживания кредитов платежеспособных добросовестных заемщиков – Национальный банк вскоре утвердит универсальные подходы, рекомендуемые банкам;
  • на законодательном уровне запрещено начислять и взыскивать неустойки (штрафы, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги в период карантина. Поэтому можно не торопиться и не стоять в очередях в банковских отделениях;
  • как вы уже знаете, наличность потенциально может быть носителем вируса, а путешествия для получения заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат – подвергать вас опасности. Поэтому Национальный банк обращается к Кабинету Министров и органам местного самоуправления по поводу перевода всех организаций, предприятий, физических лиц – на осуществление этих платежей в безналичной форме на банковские счета с открытыми для них банковскими картами.

Справка Finance.ua:

  • В Национальном банке рекомендовали украинцам меньше пользоваться наличными и переходить на безналичные расчеты в связи с риском распространения коронавируса.
  • 27 декабря Кабинет Министров Украины принял решение предоставить украинцам право свободно решать, на карту какого банка они хотят получать заработную плату, социальные выплаты или пенсии.
  • За первую “карантинную” неделю в Украине клиенты Приватбанка стали чаще оплачивать покупки карточками и электронными кошельками.

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По материалам Finance.UA
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