😷 Нацбанк объяснил, как банки будут работать в условиях карантина (инфографика)

В условиях карантина банки должны обеспечить бесперебойную работу центральных офисов, дистанционных каналов обслуживания и контакт-центров.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

“Президент, правительство, Национальный банк и все государственные институты объединены общей целью обезопасить жизнь и здоровье украинцев от коронавируса. Запрещены мероприятия с большим количеством участников, закрываются торгово-развлекательные центры, работников переводят на дистанционную работу, ограничиваются пассажирские перевозки”, – говорится в сообщении.

Как в таких условиях должны работать банки:

банки должны обеспечить бесперебойную работу центральных офисов, дистанционных каналов обслуживания и контакт-центров;

банкоматы должны быть подкреплены наличными, чтобы клиенты при необходимости могли снять средства. “Однако не забывайте – сейчас стоит минимизировать контакты с наличностью, которая потенциально может быть носителем вируса. Поэтому сегодня, как никогда, надо быть #cashless. Со своей стороны, банки должны также принимать и обрабатывать карты всех эмитентов в банкоматных сетях и сетях POS -терминалов”, – отмечают в НБУ ;

чтобы не подвергать работников и клиентов банков опасности, банки должны максимально перевести взаимодействие с клиентами в онлайн-каналы;

с этой же целью банки могут самостоятельно определять и изменять режим работы отделений, количество и перечень операций в конкретных отделениях с учетом ситуации и нагрузки. Например, закрывать неключевые отделения, сокращать время работы отделений, устанавливать разное время для обслуживания пожилых людей и других клиентов и тому подобное. Однако банки должны обеспечить работу «опорных» отделений в «спальных» районах городов, чтобы клиенты при необходимости имели возможность получить необходимые финуслуги, не совершая путешествия через полгорода. В помещениях таких отделений должны быть предусмотрены технологические перерывы для проветривания, дезинфекции и влажной уборки, а работники должны быть обеспечены средствами личной защиты;

клиенты банков должны минимизировать посещение банковских отделений. Особенно – если вы имеете симптомы коронавирусной инфекции. Со своей стороны, банкам следует по возможности использовать дистанционные средства измерения температуры посетителей на входе в помещение. Банки имеют право отказать в обслуживании клиента с симптомом коронавируса в отделении банка;

банкам на законодательном уровне на период карантина запрещено начислять и взыскивать неустойки (штрафы, пени или любые другие обязательные платежи) за несвоевременное осуществление платежей по потребительским кредитам, а также повышать процентную ставку по потребительским кредитам;

клиенты банков на время карантина могут приостановить уплату платежей по ипотечным кредитам, и банки не должны в таких случаях взыскивать с них залог. Об этом банки также должны сообщить клиентам;

относительно режима льготного обслуживания кредитов платежеспособных добросовестных заемщиков – Национальный банк вскоре утвердит универсальные подходы, рекомендуемые банкам;

на законодательном уровне запрещено начислять и взыскивать неустойки (штрафы, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги в период карантина. Поэтому можно не торопиться и не стоять в очередях в банковских отделениях;

как вы уже знаете, наличность потенциально может быть носителем вируса, а путешествия для получения заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат – подвергать вас опасности. Поэтому Национальный банк обращается к Кабинету Министров и органам местного самоуправления по поводу перевода всех организаций, предприятий, физических лиц – на осуществление этих платежей в безналичной форме на банковские счета с открытыми для них банковскими картами.

Справка Finance.ua:

В Национальном банке рекомендовали украинцам меньше пользоваться наличными и переходить на безналичные расчеты в связи с риском распространения коронавируса.

27 декабря Кабинет Министров Украины принял решение предоставить украинцам право свободно решать, на карту какого банка они хотят получать заработную плату, социальные выплаты или пенсии.

За первую “карантинную” неделю в Украине клиенты Приватбанка стали чаще оплачивать покупки карточками и электронными кошельками.

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