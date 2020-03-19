😷 Нацбанк объяснил, как банки будут работать в условиях карантина (инфографика)

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В условиях карантина банки должны обеспечить бесперебойную работу центральных офисов, дистанционных каналов обслуживания и контакт-центров.
Об этом говорится в сообщении Нацбанка.
“Президент, правительство, Национальный банк и все государственные институты объединены общей целью обезопасить жизнь и здоровье украинцев от коронавируса. Запрещены мероприятия с большим количеством участников, закрываются торгово-развлекательные центры, работников переводят на дистанционную работу, ограничиваются пассажирские перевозки”, – говорится в сообщении.
Как в таких условиях должны работать банки:
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