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Чеки на $850 миллиардов: у Трампа хотят раздавать деньги американцам

Чеки на $850 миллиардов: у Трампа хотят раздавать деньги американцам

Администрация Дональда Трампа выразила намерение отправки американцам прямых денежных платежей в рамках масштабного пакета стимулирования экономики размером в $850 млрд с целью предотвращения экономического спада из-за коронавируса.

Об этом заявил во вторник во время пресс-конференции в Вашингтоне министр финансов страны Стивен Мнучин, сообщает The Washington Post.

“Мы рассматриваем возможность отправки денежных чеков американцам”, – заявил глава Минфина.

Он уточнил, что правительство планирует сделать это “в течение ближайших двух недель”.

Эта инициатива нашла поддержку как среди демократов, так и республиканцев, отмечает издание. Изначально президент США Дональд Трамп хотел компенсировать потери американцев путем уменьшения налогов, но потом согласился, что это не возымеет быстрого эффекта.

“Уменьшение налога на прибыль – это один из способов, но он сработает много месяцев. Мы хотим сделать что-то гораздо быстрее”, – заявил ранее во вторник Трамп.

Справка Finance.ua:

  • Федеральный Резервный Банк Нью-Йорка объявил о планах потратить 1,5 трлн долларов для покупки финансовых активов, чтобы увеличить объем наличности на рынке ценных бумаг на фоне паники из-за коронавируса.
По материалам УКРИНФОРМ
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