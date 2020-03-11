Чеки на $850 миллиардов: у Трампа хотят раздавать деньги американцам

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Администрация Дональда Трампа выразила намерение отправки американцам прямых денежных платежей в рамках масштабного пакета стимулирования экономики размером в $850 млрд с целью предотвращения экономического спада из-за коронавируса.
Об этом заявил во вторник во время пресс-конференции в Вашингтоне министр финансов страны Стивен Мнучин, сообщает The Washington Post.
“Мы рассматриваем возможность отправки денежных чеков американцам”, – заявил глава Минфина.
Он уточнил, что правительство планирует сделать это “в течение ближайших двух недель”.
Эта инициатива нашла поддержку как среди демократов, так и республиканцев, отмечает издание. Изначально президент США Дональд Трамп хотел компенсировать потери американцев путем уменьшения налогов, но потом согласился, что это не возымеет быстрого эффекта.
“Уменьшение налога на прибыль – это один из способов, но он сработает много месяцев. Мы хотим сделать что-то гораздо быстрее”, – заявил ранее во вторник Трамп.
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