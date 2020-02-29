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В Нацбанке оценили вероятность возвращения ПриватБанка Коломойскому

В Нацбанке оценили вероятность возвращения ПриватБанка Коломойскому

Если неплатёжеспособный банк приобретён инвестором, то он не может быть возвращён бывшим акционерам.

Об это рассказал глава НБУ Яков Смолий в интервью сайту “Фокус”.

“Есть решение суда первой инстанции от 18 апреля 2019 года о признании неправомерными действий Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов физлиц по национализации ПриватБанка. Мы и Минфин подали апелляционную жалобу, и пока Апелляционный суд не принял решения. Но мы уверены, что всё, что в 2016 году предпринял НБУ, было сделано исключительно в рамках законодательства, поэтому готовы в судах доказывать правомерность наших действий. Кроме того, действующее законодательство говорит, что если неплатёжеспособный банк приобретён инвестором, а в нашем случае инвестор — это государство, он не может быть возвращён бывшим акционерам”, – говорит Смолий.

Он также напомнил, что государство потратило на закрытие дыры в капитале ПриватБанка свыше 155 млрд грн. Но если суды всех инстанций подтвердят решение о неправомерности национализации, экс-собственники смогут поставить вопрос о компенсации в размере $2 млрд.

“В соответствии с законом, если он будет принят, должен быть проведён расчёт капитала банка на момент выведения с рынка, и этот расчёт должен подтверждаться заключением аудиторской компании. Если она подтвердит положительное значение капитала в банке, тогда компенсация возможна. Но в ПриватБанке на момент национализации был отрицательный капитал”, – объясняет глава НБУ.

Справка Finance.ua:

  • ПриватБанк в конце февраля выплатил Национальному банку Украины 3 млрд грн задолженности по рефинансированию.
  • В случае принятия апелляционным судом отрицательного для государства решения в отношении законности национализации ПриватБанка, Национальный банк Украины признает этот банк неплатежеспособным, однако будет делать все, чтобы сохранить финансовую стабильность.
  • Коломойский ранее заявлял, что «Все знают, что национализация была несправедливой».
По материалам Фокус
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