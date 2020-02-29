В Нацбанке оценили вероятность возвращения ПриватБанка Коломойскому

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Если неплатёжеспособный банк приобретён инвестором, то он не может быть возвращён бывшим акционерам.
Об это рассказал глава НБУ Яков Смолий в интервью сайту “Фокус”.
“Есть решение суда первой инстанции от 18 апреля 2019 года о признании неправомерными действий Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов физлиц по национализации ПриватБанка. Мы и Минфин подали апелляционную жалобу, и пока Апелляционный суд не принял решения. Но мы уверены, что всё, что в 2016 году предпринял НБУ, было сделано исключительно в рамках законодательства, поэтому готовы в судах доказывать правомерность наших действий. Кроме того, действующее законодательство говорит, что если неплатёжеспособный банк приобретён инвестором, а в нашем случае инвестор — это государство, он не может быть возвращён бывшим акционерам”, – говорит Смолий.
Он также напомнил, что государство потратило на закрытие дыры в капитале ПриватБанка свыше 155 млрд грн. Но если суды всех инстанций подтвердят решение о неправомерности национализации, экс-собственники смогут поставить вопрос о компенсации в размере $2 млрд.
“В соответствии с законом, если он будет принят, должен быть проведён расчёт капитала банка на момент выведения с рынка, и этот расчёт должен подтверждаться заключением аудиторской компании. Если она подтвердит положительное значение капитала в банке, тогда компенсация возможна. Но в ПриватБанке на момент национализации был отрицательный капитал”, – объясняет глава НБУ.
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