Коломойский: «Все знают, что национализация была несправедливой»

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Накануне заседания апелляционного суда по делу о законности национализации Приватбанка в 2016 году бывший владелец банка Игорь Коломойский заявил, что надеется на «справедливое решение суда».
Об этом Коломойский заявил в комментарии Reuters.
«Я не хочу создать какое-либо давление на суд, но все знают, что национализация была несправедливой», — заявил олигарх.
Так Коломойский прокомментировал рассмотрение апелляции, которую подал Национальный банк Украины на решение Окружного административного суда Киева, который в апреле 2019 года признал национализацию Приватбанка в 2016 году незаконной. Апелляцию должен рассмотреть Шестой апелляционный административный суд 19 декабря.
Отметим, что от решения апелляции, в конечном счете, зависит дальнейшая судьба других судебных дел, в которых бывший владелец банка оспаривает национализацию. В частности, от этого решения отталкиваться Хозяйственный суд Киева по делу о возвращении акций Приватбанка Коломойскому и связанным с олигархом компаниям.
Накануне в Национальном банке Украины сообщили, что в случае, если суд станет на сторону Коломойского, то ПриватБанк будет признан неплатежеспособным — государство заберет из него около 155 миллиардов гривен докапитализации, которые внесли после национализации. Потребность в этих средствах банк почувствовал из-за того, что бывшие собственники вывели из него около 5,5 миллиарда долларов.
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