В Нацбанке сообщили, что будут делать в случае отрицательного решения суда по ПриватБанку

В случае принятия апелляционным судом отрицательного для государства решения в отношении законности национализации ПриватБанка, Национальный банк Украины признает этот банк неплатежеспособным, однако будет делать все, чтобы сохранить финансовую стабильность.

Об этом сообщила заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова во время презентации декабрьского отчета о финансовой стабильности НБУ.

«Если будут отменять национализацию, это означает двустороннюю реституцию, то есть отмену всех прочих действий, которые были предприняты после национализации, включая докапитализацию банка, в результате чего банк потеряет капитал и признается неплатежеспособным. Все последующие шаги мы будем координировать с правительством», – сообщила Рожкова.

Она отметила, что в случае принятия отрицательного решения апелляции в административном суде, такое решение не будет иметь немедленных хозяйственных последствий.

«Мы не делаем никаких прогнозов относительно решения суда, но на случай его отрицательного решения имеем план и удержим финансовую стабильность. Это будет немного сложнее, это будет негативным сигналом для инвесторов… и это осложнит нашу работу в принципе, но это не разрушит нашу финансовую стабильность и сотрудничество с МВФ», – добавила Рожкова.

Заместитель председателя НБУ отметила, что международные партнеры Украины, в частности МВФ, понимают, что судебная ветвь власти является независимой и влиять на нее ни правительство, ни Нацбанк не могут. В то же время там настаивают на том, чтобы государство сделало максимум для того, чтобы сохранить финансовую стабильность и вернуть выведенные из ПриватБанка средства вкладчиков.

19 декабря состоится рассмотрение апелляции на решение Окружного административного суда, который признал незаконным решение о неплатежеспособности ПриватБанка и его национализации. Это дело рассмотрит Шестой апелляционный административный суд.