В этом году на ремонт дорог планируется потратить более 70 млрд грн - Шмыгаль

В этом году в Украине началось Большое строительство, в рамках которого планируется отремонтировать дороги на сумму более 70 млрд гривен.

Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Сегодня, ситуация которая существует в Украине, – это большое количество разрушенных местных дорог, по которым фактически невозможно выполнить норматив, которого мы хотим достичь. И строим в этом году, и собираемся потратить более 70 млрд гривен на ремонт дорог, в том числе и местных”, – отметил он.

Справка Finance.ua:

За 2019 год в Украине восстановлено 2407,5 км автодорог, в том числе отремонтировано и построено 930,5 км дорог государственного значения.

Ранее Кабинет Министров Украины утвердил перечень объектов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что ямочные ремонты на украинских дорогах должны отойти в прошлое.