В этом году на ремонт дорог планируется потратить более 70 млрд грн - Шмыгаль

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В этом году в Украине началось Большое строительство, в рамках которого планируется отремонтировать дороги на сумму более 70 млрд гривен.
Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
“Сегодня, ситуация которая существует в Украине, – это большое количество разрушенных местных дорог, по которым фактически невозможно выполнить норматив, которого мы хотим достичь. И строим в этом году, и собираемся потратить более 70 млрд гривен на ремонт дорог, в том числе и местных”, – отметил он.
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