Какие дороги будут ремонтировать в Украине в 2020 году (инфографика)

Кабинет Министров Украины утвердил перечень объектов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

В первую очередь предусмотрен ремонт/строительство на следующих участках автомобильных дорог:

М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка (через г. Винницу);

Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка;

строительство южного обхода г. Днепра;

Н-26 Чугуев – Меловое (через г. Старобельск);

Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье;

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Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев;

Н-11 Днепр – Николаев (через г. Кривой Рог);

Н-03 Житомир – Черновцы.

На финансирование из Дорожного фонда будет направлено 31 млрд 528 млн 105 тыс. грн.

“Будет восстановлено 1345 км дорог государственного значения и 3711 пог. метров мостов. Кроме дорог государственного значения, будут восстанавливаться также и дороги местного и территориального значения. Наша цель – отремонтировать 4000 километров дорог за 2020 год”, – отметил Владислав Криклий.

Справка Finance.ua:

За 2019 год в Украине восстановлено 2407,5 км автодорог, в том числе отремонтировано и построено 930,5 км дорог государственного значения.

Укравтодор будет собирать жалобы на автодороги в навигационной системе WAZE . Доступ к ней у дорожной службы будет в режиме реального времени.

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