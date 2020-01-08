Какие дороги будут ремонтировать в Украине в 2020 году (инфографика)

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Кабинет Министров Украины утвердил перечень объектов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
В первую очередь предусмотрен ремонт/строительство на следующих участках автомобильных дорог:
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На финансирование из Дорожного фонда будет направлено 31 млрд 528 млн 105 тыс. грн.
“Будет восстановлено 1345 км дорог государственного значения и 3711 пог. метров мостов. Кроме дорог государственного значения, будут восстанавливаться также и дороги местного и территориального значения. Наша цель – отремонтировать 4000 километров дорог за 2020 год”, – отметил Владислав Криклий.
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