На дороги потратят рекордные деньги: какие трассы отремонтируют в 2020 году

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В 2020 году на автомобильные дороги из госбюджета направят рекордную сумму. Помимо этого, “Укравтодор” планирует брать кредиты, чтобы отремонтировать как можно больше трасс.
Об этом пишет сайт Сегодня.
На дороги в этот раз выделили рекордную сумму – 69,7 млрд грн. Это на 15,2 млрд больше, чем было в 2019-м, но меньше, чем должно быть (73,7 млрд грн). Планировалось, что в 2020 году 100% акцизов с горючего направят на дороги. Но во время принятия госбюджета финансирование немного сократили.
“Изначально планировалось, что в Дорожный фонд пойдет 100% акцизов. Но во время принятия бюджета часть денег направили на другие цели. По факту, в Фонд будет перечислено порядка 90% акциза. Насколько это отразится на планах по ремонту дорог, будет зависеть от того, получится ли найти дополнительные источники финансирования”, – пояснил Александр Кава, экс-заместитель министра инфраструктуры.
Из 73,7 млрд грн направят в Дорожный фонд 69,7 млрд. Больше всего потратят на дороги государственного значения – 38 млрд грн. А на местные дороги – 22,2 млрд грн. Немного больше 3 млрд грн пойдет на обеспечение безопасности на дорогах. Еще 6,3 млрд “Укравтодор” должен заплатить по долгам.
В 2020 году будет отремонтировано более 4000 км дорог государственного и местного значения, поделились в “Укравтодоре”. Часть дорог сделают за счет международных финансовых организаций.
“Нам необходимо больше ресурсов, чтобы показать качественные изменения по всей стране. Мы с правительством и Министерством финансов нашли возможность дополнительно направить на ремонт дорог 20 млрд грн кредитов под государственные гарантии. В Верховной Раде уже зарегистрированы два законопроекта, принятие которых поможет использовать эти средства”, – рассказал руководитель “Укравтодора” Александр Кубраков.
Основные проекты “Укравтодора” в 2020 году:
Также будут проведены международные тендеры и ожидается начало работ на проектах капитального ремонта трассы М-05 Киев – Одесса в Черкасской области и строительство Северного объезда Львова за счет кредитов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).
“Мы ставим перед собой две понятных задачи – это качественные дороги и отсутствие коррупции. 2020-й будет годом важных изменений, которые необходимы для достижения поставленных целей. Мы уже проводим полное обновление руководящего состава. Без этого невозможно преодолеть коррупцию и двигаться дальше. Следующим шагом будет создание равных и прозрачных тендерных условий – мы работаем над разработкой типовой документации, которая даст всем игрокам рынка одинаковые шансы на выигрыш. Еще одной приоритетной задачей является обеспечение независимого контроля качества дорог, который возможен при работе с иностранными экспертами. Ну и, конечно, 2020-й станет годом масштабного привлечения средств МФО (Международные финансовые организации. – Ред.) на ремонт дорог”, – рассказал Александр Кубраков.
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