"Очень похоже на Польшу": в НБУ рассказали о переломном для Украины этапе

Экономическая ситуация в Украине сейчас напоминает ситуацию почти 20-летней давности в Польше и находится на переломном этапе.

Об этом в интервью сайту “Сегодня” рассказал заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

“Украина сейчас очень похожа на Польшу 2001 года. У них тоже вначале была жесткая монетарная политика. Потом начала резко снижаться инфляция, начали заходить инвестиции. Монетарная политика впоследствии смягчалась. Причем сразу заходят портфельные инвестиции. Никогда первыми не приходят инвесторы, которые покупают завод. Сначала приходят те, кто покупает ценные бумаги. Потому что так легче зайти и легче выйти. А вот за ними, если страна продолжает нормальную макроэкономическую политику, как раз приходят остальные. Поэтому мы сейчас, можно сказать, на переломном этапе”, – объяснил Сологуб.

Справка Finance.ua:

Президент Владимир Зеленский планирует поднять заработные платы украинцев на уровень польских за время своей каденции.

По мнению председателя Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко, Польша сумела обеспечить высокий уровень доходов своих граждан благодаря “инвестиционному меню”.

В этом году в третьем квартале в Чехии средняя зарплата рабочих составляла €1309. В Украине – €382, или около 10 000 грн. Это в 3,4 раза меньше, чем в Чехии.

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