Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине

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В этом году в третьем квартале в Чехии средняя зарплата рабочих составляла €1309. В Украине – €382, или около 10 000 грн. Это в 3,4 раза меньше, чем в Чехии.
В Польше получали в три раза больше, чем у нас – €1142. В России средняя зарплата была в 1,7 раза больше – €636, сообщили в Нацбанке.
В России выплаты повысились на 9%, Польше – на 18%, Чехии – на 20%.
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