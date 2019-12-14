Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине

В этом году в третьем квартале в Чехии средняя зарплата рабочих составляла €1309. В Украине – €382, или около 10 000 грн. Это в 3,4 раза меньше, чем в Чехии.

В Польше получали в три раза больше, чем у нас – €1142. В России средняя зарплата была в 1,7 раза больше – €636, сообщили в Нацбанке.

В России выплаты повысились на 9%, Польше – на 18%, Чехии – на 20%.

Справка Finance.ua:

За год зарплаты будут расти в среднем на две тысячи гривен, так утверждает министр развития экономики Тимофей Милованов.

Средняя зарплата в октябре 2019 составила 9556,37 грн.

По мнению Тимофея Милованова, если украинские зарплаты будут расти в реальном выражении на 20% быстрее, чем в Польше, то нам нужно 7 лет, чтобы догнать зарплаты поляков.

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