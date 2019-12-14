За год зарплаты будут расти в среднем на две тысячи гривен - Милованов

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, количество безработных в Украине составляет 1,5 миллиона человек.

Об этом сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов в ходе визита на государственное предприятие Турбоатом передает пресс-служба Минэкономики.

“У нас 8,5% безработных, то есть 1,5 млн. Нужно упростить законодательство, облегчить наем сотрудников и повысить их социальную защиту. И точно изменить работу центров занятости. Они не должны быть социальной кассой, а должны оказывать реальную помощь людям в поиске достойной работы. Потому что туда только за деньгами приходят”, – заявил Милованов.

По его словам, задача правительства сократить безработицу до 5 процентов, а зарплаты повышать хотя бы на 2 тысячи гривен в год. Тогда как годовой рост цен должен быть не выше 5 процентов.

Министр озвучил намерения на следующий год:

снять барьеры;

завести инвестиции;

повысить зарплаты.

За счет этого в 2020 году министерство стремится:

увеличить количество заказов на украинские предприятия,

способствовать переходу от сырьевого к продуктовому экспорту;

создать Фонд гарантирования фермерских кредитов;

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запустить пилотный фермерский реестр на 5 областей Украины;

принять законы «Об обращении сельскохозяйственных земель», «О труде», «О занятости населения»;

усовершенствовать законодательство в отношении приватизации;

создать Фонд Национального богатства и Национальный орган интеллектуальной собственности;

изменить подходы к организации питания в учебных заведениях.

Справка Finance.ua:

Средняя зарплата в октябре 2019 составила 9556,37 грн.

По мнению Тимофея Милованова, если украинские зарплаты будут расти в реальном выражении на 20% быстрее, чем в Польше, то нам нужно 7 лет, чтобы догнать зарплаты поляков.

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