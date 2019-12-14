За год зарплаты будут расти в среднем на две тысячи гривен - Милованов

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По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, количество безработных в Украине составляет 1,5 миллиона человек.
Об этом сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов в ходе визита на государственное предприятие Турбоатом передает пресс-служба Минэкономики.
“У нас 8,5% безработных, то есть 1,5 млн. Нужно упростить законодательство, облегчить наем сотрудников и повысить их социальную защиту. И точно изменить работу центров занятости. Они не должны быть социальной кассой, а должны оказывать реальную помощь людям в поиске достойной работы. Потому что туда только за деньгами приходят”, – заявил Милованов.
По его словам, задача правительства сократить безработицу до 5 процентов, а зарплаты повышать хотя бы на 2 тысячи гривен в год. Тогда как годовой рост цен должен быть не выше 5 процентов.
Министр озвучил намерения на следующий год:
За счет этого в 2020 году министерство стремится:
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