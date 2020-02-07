"Чтобы как в Польше": Президент рассказал о желаемом уровне зарплаты в Украине

Президент Владимир Зеленский планирует поднять заработные платы украинцев на уровень польских за время своей каденции.

Об этом он рассказал в опубликованном Офисом президента видео.

Президент Польшу выбрал ориентиром потому, чтобы вернуть оттуда украинских заробитчан.

“Я очень хочу, чтобы средняя зарплата у нас была, как в Польше. Я хочу верить, что мы за четыре с половиной года осуществим эту мечту. Почему как в Польше? Потому что в Польше сейчас уже несколько миллионов украинцев. А почему они вернутся? Только если здесь будет мотивация”, – сказал Зеленский.

Даже 70% польской зарплаты будут подталкивать украинцев оставаться дома и не ехать на заработки.

Ранее Finance.ua писал, что Finance.ua писал украинцев на рабочие вакансии в 2019 году больше всего ждали в Польше, Германии, Словакии, Израиле, Чехии, Венгрии и Литве. Среди предложений по количеству вакансий лидирует Польша, однако разрыв с другими странами Восточной Европы сократился.

Справка Finance.ua:

В Украине минимальная зарплата в 8-12 раз меньше, чем в богатых странах ЕС. В январе 2020 года самая низкая минимальная зарплата в ЕС была в Болгарии – 312 евро. В Польша – 611 евро.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года составляет 4723 грн (около 170 евро). Это на 550 грн выше, чем в 2019 году.

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