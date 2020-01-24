Не Польшей единой: в каких странах предлагали работу украинцам в 2019 году (инфографика)

Украинцев на рабочие вакансии в 2019 году больше всего ждали в Польше, Германии, Словакии, Израиле, Чехии, Венгрии и Литве.

Об этом свидетельствует аналитика портала OLX Работа за 2019 год.

“В Чехии искали украинцев на более чем 3 000 вакансий. 61 000 грн можно получить, работая официантом в Израиле. За 2019 пользователи интересовались работой для семейных пар почти 35 000 раз”, – говорится в сообщении.

Предложения по количеству вакансий:

лидирует Польша, однако разрыв с другими странами Восточной Европы сократился;

в частности Германия заняла третье место по предложениям;

одной из самых привлекательных стран для трудоустройства за рубежом для украинцев стала Словакия. За 2019 год было примерно 1300 предложений, а средняя заработная плата там выше той, которую предлагали в Польше — 28 000 грн против 25 500 грн;

в топ 5 стран с наибольшим количеством вакансий также вошел Израиль, где оклад украинского специалиста мог составить в среднем 50 000 грн.

Вакансии, которые предлагали:

количество вакансий на должность официанта — 1823;

водителя — 1811;

упаковщика — 1212;

строителя — 811;

разнорабочего — 701.

Уровень зарплаты:

самый низкий уровень заработной платы был в Черногории, Болгарии и Грузии, он составлял около 16 000 грн. Однако по данным аналитики можно прийти к выводу, что украинцы об этом знают и неохотно интересуются работой в этих странах, так как количество запросов на вакансии в этих странах наименьшее;

работая официантом, самую высокую зарплату можно было получать в Израиле и Швеции — примерно 61 000 грн;

устраиваться на штукатура ездили в Литву, где предлагали 60 000 грн;

сантехникам больше всего платили в Германии — около 50 000 грн.

Где чаще всего искали работу:

в течение 2019 пользователи платформы OLX Работа могли подобрать для себя варианты трудоустройства за рубежом среди 74 стран мира;

украинцы предсказуемо интересовались работой в Польше — 174 000 запросов, в Германии — 171 000, а также значительное количество людей планировали подработать в Чехии — 103 000;

другая ситуация со странами Северной Европы. Среди запросов на поиск работы за рубежом 28 000 пришлось на вакансии в Норвегии, 21 000 — в Швеции и значительное количество в Финляндии. Однако по этим направлениям найти работу было не слишком легко, поскольку количество открытых вакансий ограничено.

среди всех запросов пользователей в категории “Работа за рубежом” 5% составил поиск вакансии водителя. Находить такие предложения в 2020 стоит в Израиле, Швеции, Литве, Германии, Чехии, Польши, Хорватии, Эстонии, Словакии и Венгрии.

Новостью стало то, что в 2019 году украинцы волновались не только о собственном трудоустройстве, но и планировали полноценную семейную подработку. Около 35 000 запросов — это поиск вакансий для семейных пар.

Если же взглянуть на карту Украины, то наиболее желанна работа за границей для людей в Киевской, Львовской и Днепропетровской областях, население в этих регионах активно откликалось на вакансии. По данным OLX Работа, количество отзывов на трудоустройство за рубежом составило более полумиллиона.