В Украине минимальная зарплата в 8-12 раз меньше, чем в богатых странах ЕС (инфографика)

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Статистическое ведомство ЕС проанализировало минимальные месячные зарплаты в странах ЕС.
Об этом сообщает Евростат.
По результатам исследования, минимальная месячная зарплата составляет ниже 600 евро на востоке и более 1500 евро на северо-западе ЕС.
Три группы стран ЕС по уровню минимальной зарплаты.
В других странах, находящихся на востоке ЕС, минимальная зарплата составляла от 400 до 600 евро в месяц:
Южная часть ЕС – минимальная заработная плата – от 700 до чуть более 1000 евро в месяц: Португалия (741 евро), Греция (758 евро), Мальта (777 евро), Словения (941 евро) и Испания (1050 евро).
Запад и Север – минимальная заработная плата была выше 1500 евро в месяц:
Минимальная заработная плата в Соединенных Штатах в январе 2020 года составляла 1119 евро в месяц.
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