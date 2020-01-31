В Украине минимальная зарплата в 8-12 раз меньше, чем в богатых странах ЕС (инфографика)

Статистическое ведомство ЕС проанализировало минимальные месячные зарплаты в странах ЕС.

Об этом сообщает Евростат.

По результатам исследования, минимальная месячная зарплата составляет ниже 600 евро на востоке и более 1500 евро на северо-западе ЕС.

Три группы стран ЕС по уровню минимальной зарплаты.



В январе 2020 года самая низкая минимальная зарплата в ЕС была в Болгарии – 312 евро.

В других странах, находящихся на востоке ЕС, минимальная зарплата составляла от 400 до 600 евро в месяц:

Латвия – 430 евро,

Румыния – 466 евро,

Венгрия – 487 евро,

Хорватия – 546 евро,

Чехия – 575 евро,

Словакия – 580 евро,

Эстония – 584 евро,

Литва – 607 евро.

Польша (611 евро).

Южная часть ЕС – минимальная заработная плата – от 700 до чуть более 1000 евро в месяц: Португалия (741 евро), Греция (758 евро), Мальта (777 евро), Словения (941 евро) и Испания (1050 евро).

Запад и Север – минимальная заработная плата была выше 1500 евро в месяц:

Франция – 1539 евро,

Германия – 1584 евро,

Бельгия – 1594 евро,

Нидерланды – 1636 евро,

Ирландия – 1656 евро,

Люксембург – 2142 евро.

Минимальная заработная плата в Соединенных Штатах в январе 2020 года составляла 1119 евро в месяц.

Справка Finance.ua:

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года составляет 4723 грн (около 170 евро). Это на 550 грн выше, чем в 2019 году.

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