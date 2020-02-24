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Глава ФГИ объяснил, почему украинцы в пять раз беднее поляков

Глава ФГИ объяснил, почему украинцы в пять раз беднее поляков

Польша сумела обеспечить высокий уровень доходов своих граждан благодаря “инвестиционному меню”.

Об этом в комментарии UBR.ua заявил председатель Фонда государственного имущества (ФГИ) Дмитрий Сенниченко в рамках прошедшего в Киеве форума Level Up Ukraine.

Подобное “инвестиционное меню” предлагает и ФГИ, чтобы привлечь инвесторов, благодаря чему экономика оживится и появятся новые рабочие места.

“Почему на данный момент украинец в среднем в 5-7 раз беднее самого среднего поляка? Потому что Польша в свое время сделала эти реформы, открыла экономику, привлекла инвестиции. Цель №1 приватизации – привлечение инвесторов. Через предложение этого “инвестиционного меню” они купят какие-то здания, наймут работников, работники получат заработную плату, пойдут купят хлеба, пекарь заработает свои деньги. И таким образом происходит оживление экономики и создание конкуренции в Украине”, – рассказал Сенниченко.

Справка Finance.ua:

  • Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года составляет 4723 грн (около 170 евро). Это на 550 грн выше, чем в 2019 году.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам УБР
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