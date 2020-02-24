Глава ФГИ объяснил, почему украинцы в пять раз беднее поляков

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Польша сумела обеспечить высокий уровень доходов своих граждан благодаря “инвестиционному меню”.
Об этом в комментарии UBR.ua заявил председатель Фонда государственного имущества (ФГИ) Дмитрий Сенниченко в рамках прошедшего в Киеве форума Level Up Ukraine.
Подобное “инвестиционное меню” предлагает и ФГИ, чтобы привлечь инвесторов, благодаря чему экономика оживится и появятся новые рабочие места.
“Почему на данный момент украинец в среднем в 5-7 раз беднее самого среднего поляка? Потому что Польша в свое время сделала эти реформы, открыла экономику, привлекла инвестиции. Цель №1 приватизации – привлечение инвесторов. Через предложение этого “инвестиционного меню” они купят какие-то здания, наймут работников, работники получат заработную плату, пойдут купят хлеба, пекарь заработает свои деньги. И таким образом происходит оживление экономики и создание конкуренции в Украине”, – рассказал Сенниченко.
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