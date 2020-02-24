На FinAwards 2020 определили лучший мобильный банк Украины

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В пятницу, 28 февраля, в столичном TAO Event Hall состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2020.
Учредители премии – популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua. А ее организатор — одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий, компания BankOnline.
За первые места в 15 номинациях боролись 32 банка нашей страны. В этот вечер определили и «Лучший мобильный банк Украины».
Как выбирали? В этой номинации участвовали банки, предоставляющие клиентам – физическим лицам лучший сервис дистанционного обслуживания online личных счетов с помощью смартфона или мобильного телефона. Для участия в конкурсе приложение мобильный-банк должно было поддерживать такой минимальный набор функций как: управление лимитами по карте, контроль остатков по текущим счетам, оформление депозита, оплата коммунальных услуг, перевод средств на счета в других банках.
Кто же лучшие из лучших? Приз за самый лучший мобильный банк получил ПриватБанк. Второе место досталось monobank|проекту Universal Bank, а на третьей позиции – мобильный банк от УкрСиббанка.
Что интересного и технологичного успел ПриватБанк в 2019?
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