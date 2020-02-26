ПриватБанк получил награду за передовые технологии года

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В пятницу, 28 февраля, в столичном TAO Event Hall состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2020.
Учредители премии – популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua. А ее организатор — одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий, компания BankOnline.
За первые места в 15 номинациях боролись 32 банка нашей страны. Также банки были номинированы на звание «Передовые технологии года».
Что за номинация? Кандидаты на эту номинацию в 2019 году внедряли технические новации, чтобы улучшить качество обслуживания розничных клиентов: повысить доступность к услугам банка, сократить время операции, документооборот, количество визитов в отделение, расширить возможности дистанционного обслуживания.
Кто же лучшие из лучших? Бронзовым призером номинации стал банк, который до этого входил только в пятерку лучших – «Восток». Второе место за развитие технологий банкинга судьи и все те, кто проголосовал на сайте FinAwards, отдали Ощадбанку.
Лучшим в передовых технологиях стал ПриватБанк. Одними из последних из новаций Привата стали:
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