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ПриватБанк получил награду за передовые технологии года

ПриватБанк получил награду за передовые технологии года

В пятницу, 28 февраля, в столичном TAO Event Hall состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2020.

Учредители премии – популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua. А ее организатор — одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий, компания BankOnline.

За первые места в 15 номинациях боролись 32 банка нашей страны. Также банки были номинированы на звание «Передовые технологии года».

Что за номинация? Кандидаты на эту номинацию в 2019 году внедряли технические новации, чтобы улучшить качество обслуживания розничных клиентов: повысить доступность к услугам банка, сократить время операции, документооборот, количество визитов в отделение, расширить возможности дистанционного обслуживания.

Кто же лучшие из лучших? Бронзовым призером номинации стал банк, который до этого входил только в пятерку лучших – «Восток». Второе место за развитие технологий банкинга судьи и все те, кто проголосовал на сайте FinAwards, отдали Ощадбанку.

Лучшим в передовых технологиях стал ПриватБанк. Одними из последних из новаций Привата стали:

  • совместно с ePayService – онлайн сервис зачисления платежей на счета ПриватБанка, который позволяет фрилансерам, вебмастерам и ИТ специалистам получать средства в режиме 24/7;
По материалам Finance.UA
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