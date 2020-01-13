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ПриватБанк запустил сервис онлайн-переводов с зарубежных карт VISA

ПриватБанк запустил сервис онлайн-переводов с зарубежных карт VISA

В Украине запустили новый сервис онлайн-переводов на карты ПриватБанка с платежной карты VISA любого банка мира.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

“Теперь можно мгновенно перевести деньги с карты зарубежного банка на карту ПриватБанка через веб- или мобильную версию Приват24. При этом для отправки переводов не обязательно быть клиентом ПриватБанка или регистрироваться в Приват24”, – говорится в сообщении.

Что нужно для того, чтобы отправить деньги:

  • знать номер карты получателя;
  • тариф за р2р-перевод с иностранных карт составляет 3% от суммы;
  • в ближайшее время этот сервис будет доступен и для iOS-версии Privat24.

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Лимиты:

  • за 1 транзакцию: минимальная сумма – 8 USD (эквивалент); максимальная сумма – 14 999 грн (эквивалент);
  • максимум в неделю – 44 999 грн;
  • максимум в месяц – 149 999 грн.

Какие валюты доступны:

  • отправить перевод с иностранной карты VISA на карту ПриватБанка можно в долларах, евро или гривне через Интернет-банк Приват24 или приложение Privat24 для Android.

Для кого будет удобен сервис:

  • для украинцев, работающих за рубежом, фрилансеров, а также родственников и друзей клиентов банка, проживающих за границей;

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  • также это упрощает жизнь родителям иностранных студентов, которые учатся в Украине, и украинским волонтерам – они смогут свободно получать пожертвования из-за границы;
  • через Приват24 смогут переводить деньги украинцам напрямую со своих карт VISA иностранцы, которые живут или приехали в Украину.
По материалам Finance.UA
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