ПриватБанк запустил сервис онлайн-переводов с зарубежных карт VISA

В Украине запустили новый сервис онлайн-переводов на карты ПриватБанка с платежной карты VISA любого банка мира.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

“Теперь можно мгновенно перевести деньги с карты зарубежного банка на карту ПриватБанка через веб- или мобильную версию Приват24. При этом для отправки переводов не обязательно быть клиентом ПриватБанка или регистрироваться в Приват24”, – говорится в сообщении.

Что нужно для того, чтобы отправить деньги:

знать номер карты получателя;

тариф за р2р-перевод с иностранных карт составляет 3% от суммы;

в ближайшее время этот сервис будет доступен и для iOS-версии Privat24.

Лимиты:

за 1 транзакцию: минимальная сумма – 8 USD (эквивалент); максимальная сумма – 14 999 грн (эквивалент);

(эквивалент); максимальная сумма – 14 999 грн (эквивалент); максимум в неделю – 44 999 грн;

максимум в месяц – 149 999 грн.

Какие валюты доступны:

отправить перевод с иностранной карты VISA на карту ПриватБанка можно в долларах, евро или гривне через Интернет-банк Приват24 или приложение Privat24 для Android.

Для кого будет удобен сервис:

для украинцев, работающих за рубежом, фрилансеров, а также родственников и друзей клиентов банка, проживающих за границей;

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также это упрощает жизнь родителям иностранных студентов, которые учатся в Украине, и украинским волонтерам – они смогут свободно получать пожертвования из-за границы;