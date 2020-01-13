ПриватБанк запустил сервис онлайн-переводов с зарубежных карт VISA

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В Украине запустили новый сервис онлайн-переводов на карты ПриватБанка с платежной карты VISA любого банка мира.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
“Теперь можно мгновенно перевести деньги с карты зарубежного банка на карту ПриватБанка через веб- или мобильную версию Приват24. При этом для отправки переводов не обязательно быть клиентом ПриватБанка или регистрироваться в Приват24”, – говорится в сообщении.
Что нужно для того, чтобы отправить деньги:
Лимиты:
Какие валюты доступны:
Для кого будет удобен сервис:
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