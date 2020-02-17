МАУ распродает билеты на рейсы в Европу от 806 грн

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Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) объявила скидки на авиабилеты в Европу в весенний период.
Об этом сказано на сайте компании.
Период продажи: 19 февраля 2020 года – 2 марта 2020 года, за исключением рейсов в Анкару и Измир (период продажи: 19 февраля 2020 года – 28 февраля 2020 года).
Период путешествия: 25 апреля 2020 – 25 июня 2020, за исключением рейсов в Анкару и Измир (период путешествия: 16 марта 2020 – 30 мая 2020)
Скидки распространяются на рейсы из шести городов Украины: Киев, Одесса, Запорожье, Львов, Ивано-Франковск и Черновцы.
Самые дешевые билеты – из Киева в Вильнюс (Литва) – от 806 гривен.
Скрин с сайта компании
Также недорого из столицы можно улететь в Варшаву (Польша), Вену (Австрия), Берлин (Германия), Будапешт (Венгрия), Стокгольм (Швеция) и другие.
Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобрали несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет своей жизни без дорог.
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