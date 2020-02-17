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МАУ распродает билеты на рейсы в Европу от 806 грн

МАУ распродает билеты на рейсы в Европу от 806 грн

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) объявила скидки на авиабилеты в Европу в весенний период.

Об этом сказано на сайте компании.

Период продажи: 19 февраля 2020 года – 2 марта 2020 года, за исключением рейсов в Анкару и Измир (период продажи: 19 февраля 2020 года – 28 февраля 2020 года).

Период путешествия: 25 апреля 2020 – 25 июня 2020, за исключением рейсов в Анкару и Измир (период путешествия: 16 марта 2020 – 30 мая 2020)

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Скидки распространяются на рейсы из шести городов Украины: Киев, Одесса, Запорожье, Львов, Ивано-Франковск и Черновцы.

Самые дешевые билеты – из Киева в Вильнюс (Литва) – от 806 гривен.

Скрин с сайта компании

Также недорого из столицы можно улететь в Варшаву (Польша), Вену (Австрия), Берлин (Германия), Будапешт (Венгрия), Стокгольм (Швеция) и другие.

Справка Finance.ua:

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По материалам Finance.UA
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