Авиакомпания МАУ намерена сократить свой флот

В 2020 году авиакомпания МАУ планирует сократить свой флот до 34 бортов.

По словам президента авиакомпании Евгения Дыхне, изменения связаны с плановым выводом части самолетов из-за оптимизации программы полетов в конце 2019 года, а также потерей борта Boeing 737-800 UR-PSR в Иране 08 января 2020 года.

“В 2019 году максимальная численность нашего флота составляла 42 самолета. К ноябрю мы планово вывели два Boeing 767 в контексте оптимизации программы полетов. Также на текущий год было запланировано постепенное выведение из коммерческой эксплуатации воздушных судов после переговоров с лизингодателями. Решено не продлевать сроки лизинга трех Boeing 737-800, истекающего в феврале-марте, а также в течение года вернуть лизингодателям еще два однотипных борта”, – заявил Дыхне.

На данный момент четыре из пяти этих Boeing 737-800 уже выведены из коммерческой эксплуатации, поэтому не учтены в общем количестве флота МАУ. Пятый борт еще продолжает выполнять рейсы, и авиакомпания в данное время принимает решение о точном времени его вывода.

Как отметил президент МАУ, после закрытия убыточных направлений и оптимизации сети, которая должна привести к возвращению авиакомпании в зону прибыльности, МАУ сможет вновь наращивать флот.