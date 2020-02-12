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Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) планирует запустить рейсы в Саудовскую Аравию с 24 мая 2020 года, заявил в ходе общения с журналистами в международном аэропорту «Борисполь» президент МАУ Евгений Дыхне.
«В Саудовской Аравии мы уже начали процесс сертификации авикомпании. Это сложный процесс, но нам бы хотелось пройти все эти процедуры как можно скорее и в последний день Рамадана запустить первый рейс», — заявил он.
По словам Дыхне, в планах компании развивать рейсы на Африканский континент, а также рейсы в Ливан.
Как сообщалось, авиакомпания «МАУ» планирует общее сокращение флота в 2020 году до 34 самолетов. По информации перевозчика, максимальное количество самолетов в 2019 году составляло 42 ед.
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