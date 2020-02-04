В Кабмине хотят сделать прописку по уведомительному принципу

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Действующая система регистрации места жительства не соответствует современным реалиям и должна быть изменена.
Об этом сказал министр Кабинета министров Дмитрий Дублет в интервью “Громадському”.
Как отметил Дубилет, данные проекта “Оценка численности имеющегося населения Украины” показали, что в Киеве живет 3,7 млн человек, при том что прописаны менее 3 млн. Подобная ситуация наблюдается и в других крупных городах Украины.
“Вообще-то, прописку надо сделать по декларативному принципу. Имеется в виду, упростить – сообщаешь адрес регистрации. Еще будем нарабатывать с коллегами”, – сказал он.
Справка Finance.ua:
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