В Кабмине хотят сделать прописку по уведомительному принципу

Действующая система регистрации места жительства не соответствует современным реалиям и должна быть изменена.

Об этом сказал министр Кабинета министров Дмитрий Дублет в интервью “Громадському”.

Как отметил Дубилет, данные проекта “Оценка численности имеющегося населения Украины” показали, что в Киеве живет 3,7 млн человек, при том что прописаны менее 3 млн. Подобная ситуация наблюдается и в других крупных городах Украины.

“Вообще-то, прописку надо сделать по декларативному принципу. Имеется в виду, упростить – сообщаешь адрес регистрации. Еще будем нарабатывать с коллегами”, – сказал он.

Справка Finance.ua:

Численность населения Украины составила 37 млн 289 тысяч.