Как полицейские будут проверять данные водительских прав "в смартфоне"

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Подтверждать действительность водительских удостоверений будут с помощью QR-кода.
Об этом во время презентации мобильного приложения “Дія” сказал руководитель проекта Мстислав Баник.
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“Министерство внутренних дел доработало программное обеспечение на планшетах полицейских, а этот самый QR-код, который сканируется любой камерой смартфона, также сканируется камерой полицейского планшета, но направляет данные уже иные”, – сказал Мстислав Баник.
Что для этого нужно – для сканирования QR-кода не требуется дополнительное программное обеспечение, нужно только иметь смартфон, камеру и приложение “Дія”.
“QR-код живет 3 минуты – этого времени вполне достаточно, чтобы его отсканировать и получить подтверждение, что такой документ существует”, – добавил Мстислав Баник.
Ранее Finance.ua писал, что в Украине с 16 декабря тестируют мобильное приложение, которое водители смогут использовать в качестве электронных водительских прав и свидетельства о регистрации авто.
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