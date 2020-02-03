Как полицейские будут проверять данные водительских прав "в смартфоне"

Подтверждать действительность водительских удостоверений будут с помощью QR-кода.

Об этом во время презентации мобильного приложения “Дія” сказал руководитель проекта Мстислав Баник.

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“Министерство внутренних дел доработало программное обеспечение на планшетах полицейских, а этот самый QR-код, который сканируется любой камерой смартфона, также сканируется камерой полицейского планшета, но направляет данные уже иные”, – сказал Мстислав Баник.

Что для этого нужно – для сканирования QR-кода не требуется дополнительное программное обеспечение, нужно только иметь смартфон, камеру и приложение “Дія”.

QR-код должен быть действительным в момент проверки.

В момент создания QR-кода программа обращается к реестру и подтверждает его подлинность в режиме реального времени.

“QR-код живет 3 минуты – этого времени вполне достаточно, чтобы его отсканировать и получить подтверждение, что такой документ существует”, – добавил Мстислав Баник.

Ранее Finance.ua писал, что в Украине с 16 декабря тестируют мобильное приложение, которое водители смогут использовать в качестве электронных водительских прав и свидетельства о регистрации авто.

Справка Finance.ua

16 декабря 2019 года приложение “государство в смартфоне” запустилось в тестовом режиме. Первые услуги, доступные в приложении – электронные водительские права и технический паспорт.

Украинцы в этом году получат еще 50 е-услуг мобильного приложения “Дія”.

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