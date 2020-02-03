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Украинцы в этом году получат еще 50 е-услуг мобильного приложения "Дія" - Гончарук

Украинцы в этом году получат еще 50 е-услуг мобильного приложения "Дія" - Гончарук

6 февраля состоялась презентация мобильного приложения “Дія” и национальной онлайн платформы “Дія. Цифровое образование”.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Власти намерены сделать еще 50 электронных услуг доступными для граждан Украины в течение 2020 года, отметил премьер.

“Мы сделали анализ наиболее актуальных услуг, тех, за которыми чаще всего обращают украинцы, и 50 из них мы оцифруем уже в этом году”, – сказал Гончарук.

Что планируют сделать. В течение следующих 3 лет перевести в электронный формат все государственные услуги.

“Не нужно будет больше ходить по кабинетам, возиться с бумагами, пытаться убедить “Тамару Ивановну” в том, что рабочий день не такой уж и короткий и так далее”, – подчеркнул он.

Справка Finance.ua:

  • Приложение “Дія” теперь доступно в Apple Store и Google Play.
  • Первые услуги, доступные в приложении – электронные водительские права и технический паспорт. 9 млн украинцев могут пользоваться удостоверениями водителя и свидетельствами о регистрации транспортного средства в своем смартфоне.
  • Минцифры анонсировало новую функцию в мобильном приложении «Дія» – е-пенсии.

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По материалам Finance.UA
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