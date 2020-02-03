Украинцы в этом году получат еще 50 е-услуг мобильного приложения "Дія" - Гончарук

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6 февраля состоялась презентация мобильного приложения “Дія” и национальной онлайн платформы “Дія. Цифровое образование”.
Об этом сказал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Власти намерены сделать еще 50 электронных услуг доступными для граждан Украины в течение 2020 года, отметил премьер.
“Мы сделали анализ наиболее актуальных услуг, тех, за которыми чаще всего обращают украинцы, и 50 из них мы оцифруем уже в этом году”, – сказал Гончарук.
Что планируют сделать. В течение следующих 3 лет перевести в электронный формат все государственные услуги.
“Не нужно будет больше ходить по кабинетам, возиться с бумагами, пытаться убедить “Тамару Ивановну” в том, что рабочий день не такой уж и короткий и так далее”, – подчеркнул он.
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