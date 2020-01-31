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Утерянное удостоверение водителя отныне можно восстановить онлайн (инфографика)

Утерянное удостоверение водителя отныне можно восстановить онлайн (инфографика)

Сегодня Министерство внутренних дел и Государственная миграционная служба презентовали еще одну новацию е-сервиса от МВД. Это онлайн заказ замены водительского удостоверения через электронный кабинет водителя.

 Об этом говорится на сайте МВД.

Что это даст: Граждане смогут обменять водительское удостоверение и получить его после потери или кражи, не выходя из дома.

  • Для этого достаточно иметь собственный электронный кабинет водителя.
  • Вход в е-кабинет водителя – с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую очень удобно получить на чип своей ID-карты, а также через Bank-id и Mobile-id.

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Гражданину необходимо только прийти на 2 минуты в территориальный сервисный центр МВД, указанный в его электронном заявлении, и забрать уже готовое удостоверение водителя.

Гражданин получает уведомление в случае успешной проверки поданного заявления и документов по всем предусмотренным государственными реестрам и базам.

Отказ в предоставлении услуги возможно по ряду причин, предусмотренных постановлением Кабинета Министров Украины от 15.11.2019 № 946, которое вносит изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами.

С помощью онлайн-сервиса гражданин может заказать:

  • обмен водительского удостоверения в случае замены персональных данных;
  • получение водительского удостоверения взамен утраченного, похищенного или испорченного;
  • замену водительского удостоверения, выданного лицу впервые, по истечении срока его действия (при условии совершения лицом в течение двух лет со дня выдачи удостоверения водителя не более 2 административных нарушений ПДД).

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По материалам Finance.UA
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