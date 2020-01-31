Утерянное удостоверение водителя отныне можно восстановить онлайн (инфографика)

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Сегодня Министерство внутренних дел и Государственная миграционная служба презентовали еще одну новацию е-сервиса от МВД. Это онлайн заказ замены водительского удостоверения через электронный кабинет водителя.
Об этом говорится на сайте МВД.
Что это даст: Граждане смогут обменять водительское удостоверение и получить его после потери или кражи, не выходя из дома.
Гражданину необходимо только прийти на 2 минуты в территориальный сервисный центр МВД, указанный в его электронном заявлении, и забрать уже готовое удостоверение водителя.
Гражданин получает уведомление в случае успешной проверки поданного заявления и документов по всем предусмотренным государственными реестрам и базам.
Отказ в предоставлении услуги возможно по ряду причин, предусмотренных постановлением Кабинета Министров Украины от 15.11.2019 № 946, которое вносит изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами.
С помощью онлайн-сервиса гражданин может заказать:
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