Названа расчетная стоимость гектара земли в Украине

После разрешения на продажу земли сельскохозяйственного назначения стоимость одного гектара может установиться на уровне 1,5 тыс. долларов.

Об этом сказал генеральный директор ГП “СЕТАМ” Виктор Вишнев на пресс-конференции.

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Как отметил Вишнев, на сегодня в госпредприятии уже есть понимание, сколько должна стоить земля в Украине, на основе данных по аренде в областях.

По его словам, лидером по стоимости земли является Кировоградская область, где стоимость аренды достигает 7 тыс. грн за 1 га.

“Если быстро посчитать мультипликатор хотя бы на десять лет, будем понимать, сколько может стоить земля в Украине. Средняя 1,5 тыс. долларов за гектар мы можем легко рассчитывать. Посмотрим, что установит Министерство экономики для начала торгов”, – сказал Вишнев.

Справка Finance.ua:

Законопроект об обороте земель сельхозназначения №2278-10 с правками ко второму чтению был опубликован на сайте Верховной Рады.

Лимит гектаров в собственности одного гражданина установлен на уровне 10 тысяч гектаров (снижена с 210 тыс. га). Такой же лимит определен и для юридических лиц.