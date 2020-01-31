Зеленский считает лояльным закон о рынке земли

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Президент Украины Владимир Зеленский считает лояльным предложенный в Украине закон о рынке земли.
Об этом он заявил сегодня журналистам во время ознакомления с работой программы “Доступные кредиты 5-7-9%” в одном из банков.
Читайте также: Как запуск рынка земли повлияет на банковскую систему
“Такого лояльного закона о рынке земли, как у нас, нигде нет”, – отметил Зеленский.
Президент также привел пример открытия рынка земли в Турции.
“У них было много вопросов у фермерства, много вопросов от правительства, от старого правительства особо. И было очень много разных призывов на разных телеканалах, медиаактивности, были против. У них более жесткая там была система – они открыли его (рынок земли – ред.) для всех и открыли, полностью либерализовали во всем”, – отметил глава государства.
“Примеры, в 1991 году мы с Турцией, мы смотрели все цифры, в 1991 году Украина с Турцией была на одном уровне. Все: рост ВВП, людей практически было столько же. Сегодня мы видим, у них населения в разы больше, у них ВВП в 19 раз, кажется, больше. Максимально люди либерализовали экономику, и деньги, средства, все пришло в страну”, – заявил Зеленский.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Официальный телевизионный оператор Ланет.TV как альтернатива спутниковому ТВВчера, 17:24 - 9513 16
Украину должна накрыть лавина из инвестиций - Зеленский3 ч. назад - 1493 11
В Украине трижды за год повысят максимальную пенсиюВчера, 14:00 - 1873 11
"Укрзализныця" вводит услугу доставки ручной клади (инфографика)Вчера, 15:45 - 1647 7
Две платежки за газ для украинцев не повлияют на конечный тариф - Оржель4 ч. назад - 486 6
ПриватБанк ввел дополнительную комиссию при переводе средств юрлиц и ФЛПВчера, 19:00 - 18130 2
Аналитики дали прогноз курса гривны на февраль5 ч. назад - 9954 1
Официальный телевизионный оператор Ланет.TV как альтернатива спутниковому ТВВчера, 17:24 - 9513 16
Гоструда проверит 3000 предпринимателей: кого касается в первую очередьВчера, 16:05 - 6934
Водительские права - 2020: оформление, стоимость и срокиВчера, 20:08 - 5041
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)Вчера, 17:10 - 422
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 665
В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)30.01.2020, 13:15 - 3707 1
В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)29.01.2020, 11:10 - 4582
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 2437