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Зеленский считает лояльным закон о рынке земли

Зеленский считает лояльным закон о рынке земли

Президент Украины Владимир Зеленский считает лояльным предложенный в Украине закон о рынке земли.

Об этом он заявил сегодня журналистам во время ознакомления с работой программы “Доступные кредиты 5-7-9%” в одном из банков.

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“Такого лояльного закона о рынке земли, как у нас, нигде нет”, – отметил Зеленский.

Президент также привел пример открытия рынка земли в Турции.

“У них было много вопросов у фермерства, много вопросов от правительства, от старого правительства особо. И было очень много разных призывов на разных телеканалах, медиаактивности, были против. У них более жесткая там была система – они открыли его (рынок земли – ред.) для всех и открыли, полностью либерализовали во всем”, – отметил глава государства.

“Примеры, в 1991 году мы с Турцией, мы смотрели все цифры, в 1991 году Украина с Турцией была на одном уровне. Все: рост ВВП, людей практически было столько же. Сегодня мы видим, у них населения в разы больше, у них ВВП в 19 раз, кажется, больше. Максимально люди либерализовали экономику, и деньги, средства, все пришло в страну”, – заявил Зеленский.

По материалам УНН
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