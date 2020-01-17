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Как запуск рынка земли повлияет на банковскую систему

Как запуск рынка земли повлияет на банковскую систему

Открытие рынка земли станет положительным фактором для банковской системы, ведь спрос на кредитные ресурсы будет расти.

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб в интервью Тиждень.ua.

«Мы видим возможные эффекты качественно, но количественное моделирование их не имеет смысла, пока не принят закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Для банков земля – ​​интересный актив, но не тот, который можно забрать в качестве залога и держать на балансе. Коммерческий банк – это не земельный банк. То есть он берет депозиты и выдает кредиты. Если получил залог, то пытается его реализовать. Кроме того, как я понимаю, будут законодательные ограничения срока, в течение которого он сможет держать этот залог на балансе. Поэтому качественно мы оцениваем, что открытие рынка земли – положительный фактор для банковской системы, ведь будет расти спрос на кредитные ресурсы», – отметил Сологуб.

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Он добавил, что, несмотря на высокий потенциал сельского хозяйства в Украине, открытие рынка земли будет способствовать его реализации.

«Даже если взглянуть с микроэкономической стороны: там, где есть рынок, – а у нас же есть рынок земли, – но искаженный и непрозрачный, возникает искажение цен, что имеет далеко идущие негативные последствия», – отметил Дмитрий Сологуб.

По его словам, нужно проводить земельную реформу, но важно делать это правильно, чтобы защитить права людей, которые имеют землю в собственности, и не допустить негативных явлений.

По материалам Тиждень.ua
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