Как запуск рынка земли повлияет на банковскую систему

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Открытие рынка земли станет положительным фактором для банковской системы, ведь спрос на кредитные ресурсы будет расти.
Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб в интервью Тиждень.ua.
«Мы видим возможные эффекты качественно, но количественное моделирование их не имеет смысла, пока не принят закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Для банков земля – интересный актив, но не тот, который можно забрать в качестве залога и держать на балансе. Коммерческий банк – это не земельный банк. То есть он берет депозиты и выдает кредиты. Если получил залог, то пытается его реализовать. Кроме того, как я понимаю, будут законодательные ограничения срока, в течение которого он сможет держать этот залог на балансе. Поэтому качественно мы оцениваем, что открытие рынка земли – положительный фактор для банковской системы, ведь будет расти спрос на кредитные ресурсы», – отметил Сологуб.
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Он добавил, что, несмотря на высокий потенциал сельского хозяйства в Украине, открытие рынка земли будет способствовать его реализации.
«Даже если взглянуть с микроэкономической стороны: там, где есть рынок, – а у нас же есть рынок земли, – но искаженный и непрозрачный, возникает искажение цен, что имеет далеко идущие негативные последствия», – отметил Дмитрий Сологуб.
По его словам, нужно проводить земельную реформу, но важно делать это правильно, чтобы защитить права людей, которые имеют землю в собственности, и не допустить негативных явлений.
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