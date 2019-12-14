Когда рынок земли могут открыть для иностранцев

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Иностранцам могут разрешить выйти на украинский рынок земли только через пол-года – год после его запуска.
Об этом рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
“Если мы запускаем земельный рынок осенью, в октябре 2020 года, то, думаю, пол-года – год – и можно будет дальше двигаться. Сами фермеры, когда поймут, как оно все работает, и убедятся, что нет больших проблем, первыми пойдут и скажут: пустите нам иностранцев”, – заявил Милованов.
Он отметил, что либерализованный рынок земли в Украине должен появиться как можно скорее, потому что это будет способствовать экономическому росту страны. Однако в связи с недоверием общества к институту государства перед полной либерализацией рынка земли должен быть переходный период.
“По сути, общество говорит: давайте сделаем этап, без иностранцев, без большой концентрации угодий, с финансовой поддержкой мелких и средних фермеров, посмотрим, как оно работает, и если работает хорошо, то давайте двигаться вперед к более либерализованному рынку”, – пояснил Милованов.
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