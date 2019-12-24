Окончательная редакция законопроекта о рынке земли: что изменилось

Законопроект об обороте земель сельхозназначения №2278-10 с правками ко второму чтению был опубликован на сайте Верховной Рады.

Об этом свидетельствует сравнительная таблица, опубликованная на сайте ведомства.

Лимит гектаров в собственности одного гражданина установлен на уровне 10 тысяч гектаров (снижена с 210 тыс. га). Такой же лимит определен и для юридических лиц.

Согласно правкам, приобретать право собственности на земельные участки с/х назначения могут:

граждане Украины;

юридические лица Украины, созданные и зарегистрированные по законодательству Украины, участниками (акционерами, членами) которых являются только граждане Украины и государство и/или территориальные общины;

территориальные общины;

государство.

Право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения может также приобретаться банками и кредитными учреждениями в порядке обращения взыскания на них как предмет залога. Земельные участки должны быть отчуждены банками и кредитными учреждениями на торгах в течение 2 лет со дня приобретения права собственности.

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Иностранцы, лица без гражданства и юрлица смогут приобретать право собственности на землю только при условии одобрения соответствующего решения на референдуме.

При любых условиях, в том числе в случае одобрения на референдуме решения, запрещается право собственности на земельные участки:

юридическими лицами, участниками (акционерами, членами) или конечными бенефициарами которых являются лица, которые не являются гражданами Украины, – на земли государственной и коммунальной собственности, земли, выделенные на местности владельцам земельных долей (паев), и земли, расположенные ближе 50 км от границы Украины;

юрлицами, участниками (акционерами, членами) или конечными бенефициарами которых являются граждане государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом;

лицами, принадлежащими или принадлежавшими к террористическим организациям;

юрлицами, участниками (акционерами, членами) или конечными бенефициарами которых являются иностранные государства,

юрлицами, где невозможно установить бенефициарного собственника (контроллера);

юрлицами, бенефициарные собственники (контролеры) которых зарегистрированы в оффшорных зонах;

физическими и юридическими лицами, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), а также связанными с ними лицами;

юрлицами, которые зарегистрированы в государствах, которые не сотрудничают в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Справка Finance.uа:

25 сентября 2019 Кабмин инициировал проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».