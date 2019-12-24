Окончательная редакция законопроекта о рынке земли: что изменилось

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Законопроект об обороте земель сельхозназначения №2278-10 с правками ко второму чтению был опубликован на сайте Верховной Рады.
Об этом свидетельствует сравнительная таблица, опубликованная на сайте ведомства.
Лимит гектаров в собственности одного гражданина установлен на уровне 10 тысяч гектаров (снижена с 210 тыс. га). Такой же лимит определен и для юридических лиц.
Согласно правкам, приобретать право собственности на земельные участки с/х назначения могут:
Право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения может также приобретаться банками и кредитными учреждениями в порядке обращения взыскания на них как предмет залога. Земельные участки должны быть отчуждены банками и кредитными учреждениями на торгах в течение 2 лет со дня приобретения права собственности.
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Иностранцы, лица без гражданства и юрлица смогут приобретать право собственности на землю только при условии одобрения соответствующего решения на референдуме.
При любых условиях, в том числе в случае одобрения на референдуме решения, запрещается право собственности на земельные участки:
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