Отдельную платежку за доставку газа обещают убрать

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Правительство и Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в энергетике и коммунальных услугах, работают над созданием единой платежки за газ.
Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
“Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас прорабатывается, чтобы не было отдельных платежек за транспортировку и за потребление газа. Чтобы это была отдельная величина, которую надо оплатить, но не две платежки, чтобы не раздражать украинцев”, – сказал он.
Что будет указано в новой платежке – будут “правильно” отображены стоимость транспортировки и потребления газа, уточнил Оржель.
Абонплата за транспортировку. Министр подчеркнул, что тариф на транспортировку газа – это так называемая абонплата: “Чтобы украинский потребитель в любое время суток мог открыть и получить газ, который находится под давлением, это стоит денег. Есть расходы, которые являются условно постоянными, их все время нужно вкладывать, даже если ты не потребляешь”.
Ранее Finance.ua писал, что Зеленского просят отменить вторую платежку за газ. Соответствующая петиция под номером №22/083148-еп зарегистрирована на сайте главы государства. В петиции сказано, что украинцы за свой счет проводили газ в дома и уже заплатили десятки тысяч гривен за эти подключения.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Официальный телевизионный оператор Ланет.TV как альтернатива спутниковому ТВВчера, 17:24 - 8036 13
В Украине трижды за год повысят максимальную пенсиюВчера, 14:00 - 1682 10
Украину должна накрыть лавина из инвестиций - Зеленский2 ч. назад - 1022 9
"Укрзализныця" вводит услугу доставки ручной клади (инфографика)Вчера, 15:45 - 1531 7
Две платежки за газ для украинцев не повлияют на конечный тариф - Оржель2 ч. назад - 335 5
ПриватБанк ввел дополнительную комиссию при переводе средств юрлиц и ФЛПВчера, 19:00 - 15021 2
Аналитики дали прогноз курса гривны на февраль4 ч. назад - 8425 1
Официальный телевизионный оператор Ланет.TV как альтернатива спутниковому ТВВчера, 17:24 - 8036 13
Гоструда проверит 3000 предпринимателей: кого касается в первую очередьВчера, 16:05 - 6754
Водительские права - 2020: оформление, стоимость и срокиВчера, 20:08 - 4727
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)Вчера, 17:10 - 380
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 654
В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)30.01.2020, 13:15 - 3654 1
В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)29.01.2020, 11:10 - 4568
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 2424