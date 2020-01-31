Отдельную платежку за доставку газа обещают убрать

Правительство и Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в энергетике и коммунальных услугах, работают над созданием единой платежки за газ.

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

“Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас прорабатывается, чтобы не было отдельных платежек за транспортировку и за потребление газа. Чтобы это была отдельная величина, которую надо оплатить, но не две платежки, чтобы не раздражать украинцев”, – сказал он.

Что будет указано в новой платежке – будут “правильно” отображены стоимость транспортировки и потребления газа, уточнил Оржель.

Абонплата за транспортировку. Министр подчеркнул, что тариф на транспортировку газа – это так называемая абонплата: “Чтобы украинский потребитель в любое время суток мог открыть и получить газ, который находится под давлением, это стоит денег. Есть расходы, которые являются условно постоянными, их все время нужно вкладывать, даже если ты не потребляешь”.

Ранее Finance.ua писал, что Зеленского просят отменить вторую платежку за газ. Соответствующая петиция под номером №22/083148-еп зарегистрирована на сайте главы государства. В петиции сказано, что украинцы за свой счет проводили газ в дома и уже заплатили десятки тысяч гривен за эти подключения.

Справка Finance.ua: