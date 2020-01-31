Оставьте собак и хомяков: "Нафтогаз" посоветовал обратиться за субсидией

Семьи, которые тратят на коммуналку больше, чем 15-20% своего семейного дохода, имеют право на государственную субсидию.

Об этом напомнили в “Нафтогазе”.

В госбюджете на этот год предусмотрено около 50 млрд грн живых денег на частичную оплату платежек для семей, которым сложно оплачивать полную цену. Более 130 млн грн ежедневно, представьте себе эту сумму.

“Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо. Надо обращаться за денежной помощью, на которую вы имеете право по закону”, – отметили в сообщении.

Ранее “Слуга народа” Евгений Брагар в эфире одного из телеканалов предложил пенсионерке продать собаку элитной породы, чтобы оплатить долги за коммунальные услуги.

Справка Finance.ua:

Ранее сообщали, назначается ли субсидия зарегистрированным по разным адресам мужу и жене. Так, в Минсоцполитики отметили, что субсидия назначается с учетом количества зарегистрированных в жилом помещении (доме) человек и рассчитывается на всех членов домохозяйств.