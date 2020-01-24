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Зеленского просят отменить вторую платежку за газ

Зеленского просят отменить вторую платежку за газ

От Президента Владимира Зеленского требуют немедленно отменить постановление НКРЭКУ, которое разделило оплату за газ на две платежки. Соответствующая петиция под номером №22/083148-еп зарегистрирована на сайте главы государства.

“Требуем немедленно отменить решение НКРЭКУ о так называемой абонплате за транспортировку газа как грабительское… Поскольку оно есть не что иное, как попытка высосать дополнительные деньги из народа в карманы ворам-фирташам, и не основано на каких-либо экономических расчетах”, – отмечает автор Роман Федорив.

В петиции сказано, что украинцы сами за свой счет проводили газ в дома и уже заплатили десятки тысяч гривен за эти подключения.

Для того чтобы президент рассмотрел петицию, она должна набрать 25 тыс. голосов в течение трех месяцев. На момент публикации материала инициатива, зарегистрированная 20 января, уже получила почти 34,4 тыс. голосов. Теперь ее должен рассмотреть Зеленский и вынести по ней решение.

По материалам УБР
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