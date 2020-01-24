Зеленского просят отменить вторую платежку за газ

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От Президента Владимира Зеленского требуют немедленно отменить постановление НКРЭКУ, которое разделило оплату за газ на две платежки. Соответствующая петиция под номером №22/083148-еп зарегистрирована на сайте главы государства.
“Требуем немедленно отменить решение НКРЭКУ о так называемой абонплате за транспортировку газа как грабительское… Поскольку оно есть не что иное, как попытка высосать дополнительные деньги из народа в карманы ворам-фирташам, и не основано на каких-либо экономических расчетах”, – отмечает автор Роман Федорив.
В петиции сказано, что украинцы сами за свой счет проводили газ в дома и уже заплатили десятки тысяч гривен за эти подключения.
Для того чтобы президент рассмотрел петицию, она должна набрать 25 тыс. голосов в течение трех месяцев. На момент публикации материала инициатива, зарегистрированная 20 января, уже получила почти 34,4 тыс. голосов. Теперь ее должен рассмотреть Зеленский и вынести по ней решение.
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