Как будет произведен перерасчет размера субсидий в феврале

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Перерасчет размера льгот и субсидий из-за отделения услуги по распределению газа состоится в феврале автоматически.
Об этом сообщили в Минсоцполитики.
В феврале Министерство социальной политики доначислит субсидию и льготу за новую услугу по распределению природного газа автоматически – без необходимости дополнительного обращения граждан за январь и февраль 2020 года.
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила отдельный тариф на услугу распределения природного газа в конце декабря, получателям льгот и субсидий поступили новые платежки с указанием полной стоимости к оплате за услугу по распределению природного газа.
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“Из-за этого соответствующие решения НКРЭКУ вступили в силу только с начала года, мы в феврале проведем доначисления размера льгот и субсидий с учетом новой услуги по распределению природного газа автоматически за два месяца 2020 года”, – рассказали в Минсоцполитики.
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