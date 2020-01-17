В Минсоцполитики объяснили разницу между льготами и субсидиями на коммуналку

В Министерстве социальной политики объяснили разницу между льготами и субсидиями для оплаты коммунальных услуг.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

“Система социальной поддержки по оплате коммунальных услуг правильно делится на льготы и субсидии. Монетизация субсидий у нас началась еще в начале 2019 года и, в принципе, была разработана в течение 2019 года. Льготы – это система поддержки, которая базируется на определенных категориях. То есть это дети войны, участники войны, участники боевых действий, люди с инвалидностью вследствие войны, чернобыльцы и так далее. То есть, все, что связано с приобретением статуса. Субсидии – это помощь, которая базируется на имущественном и материальном состоянии”, – рассказал Музыченко.

Он отметил, что домохозяйство, имеющее низкий доход – выплачивает необходимую сумму, а остальное за него платит государство.

“Собственно, с начала этого отопительного периода, с октября, мы приступили уже ко второму этапу монетизации в целом всей системы – монетизации льгот”, – сказал Музыченко.

Заместитель министра социальной политики также указал на то, что гражданин имеет право выбирать, хочет он получать льготу или субсидию. Если человек подал заявление на получение субсидии, имея льготу, и по определенным критериям не смог ее получить – ему вернут льготу.

“Если мы говорим, допустим, о льготе “ребенок войны”, то это 25% скидки. То есть 75% счета оплачивает человек. Если он обратится за субсидией – со средней пенсией на уровне 2,5-3 тысячи гривен, то она будет платить всего-навсего процентов 20-15, 10-12 от своего дохода “, – добавил Музыченко.