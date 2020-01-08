Неофициально трудоустроенных лишат субсидии - законопроект "О труде"

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Если суд докажет, что человек работал неофициально и получал субсидию, то право на такую субсидию заберут. Такие изменения предусматривает законопроект “О труде”.
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в FACEBOOK.
“В нескольких городах повесили плакаты с критикой нового законопроекта о труде. Что именно критикуют на этом плакате? Это написано маленьким шрифтом внизу”, – отмечает министр.
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По словам Милованова, сегодня многие люди работают неофициально и не показывают свой настоящий высокой доход, чтобы дополнительно получить субсидию.
“Это неправильно. Это несправедливо. Потому что субсидии платим мы все с вами, через налоги. И субсидии должны получать те, кто является материально незащищенными. Кому-то не нравится, что теперь будет сложнее обманывать государство и общество и прятать свой доход”, – написал министр.
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