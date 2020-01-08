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Неофициально трудоустроенных лишат субсидии - законопроект "О труде"

Неофициально трудоустроенных лишат субсидии - законопроект "О труде"

Если суд докажет, что человек работал неофициально и получал субсидию, то право на такую субсидию заберут. Такие изменения предусматривает законопроект “О труде”.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в FACEBOOK.

“В нескольких городах повесили плакаты с критикой нового законопроекта о труде. Что именно критикуют на этом плакате? Это написано маленьким шрифтом внизу”, – отмечает министр.

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По словам Милованова, сегодня многие люди работают неофициально и не показывают свой настоящий высокой доход, чтобы дополнительно получить субсидию.

“Это неправильно. Это несправедливо. Потому что субсидии платим мы все с вами, через налоги. И субсидии должны получать те, кто является материально незащищенными. Кому-то не нравится, что теперь будет сложнее обманывать государство и общество и прятать свой доход”, – написал министр.

Справка Finance.ua:

  • Недавно на сайте Верховной Рады опубликовали проект “Закона о труде” №2708, которым вносятся изменения в ряд кодексов и законов Украины.
  • 13 декабря 2019 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №1233, предусматривающий снижение штрафов за нарушение трудового законодательства.

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По материалам Finance.UA
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