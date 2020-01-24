Что читатели Finance.ua думают о зарплатах работников "Укрпочты"

Вчера мы писали о заявлении генерального директора “Укрпочты” Игоря Смелянского, который рассказал о зарплатах работников своей компании.

По его словам, три года назад, когда он пришел на эту должность, средний доход работников составлял 3 400 грн, а сейчас – 6 400 грн.

Среди аудитории Finance.ua тоже оказалось несколько людей, которым работа с почтой не чужда. И, следует сказать, вышеуказанные суммы их удивили.

Например, gulnaramakhmud считает, что сумму, которую назвал Смелянский, могут получать только почтальон и начальник почты на двоих:

Некоторые, как olastep47, сразу сравнили эту сумму с минималкой, размер которой в Украине с 1 января равен 4 723 грн:

Пользователь katso вспомнил формулу того, как рассчитываются средние зарплаты:

Вкладчик1234 со званием “Форумчанин года” считает, что гендиректор “Укрпочты” поднимал зарплаты не всем работникам компании, а лишь одному. И догадайтесь кому.

Подытожил эту картину пользователь под никнеймом LutsMan. По его словам, среди множества комментариев новых пользователей нашел показатель громких слов и цифр руководства “Укрпочты”:

Справка Finance.ua:

В декабре средняя заработная плата по Украине составляла 12 264 грн.

В то же время, под Новый год чиновники получили огромные зарплаты: министр иностранных дел Вадим Пристайко получил 234 тыс. грн, министр юстиции Денис Малюська – 226 тыс. грн, министр соцполитики Юлия Соколовская – 217 тыс. грн, а работу министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета оценили лишь в 17 тысяч гривен.

Зарплата Игоря Смелянского в 2018 году составила 571 966 гривен 70 копеек в месяц, в 2019 – 1 427 666 гривен 70 копеек в месяц, а в 2020 его доход может достичь 1 886 808 гривен 30 копеек в месяц.