Что читатели Finance.ua думают о зарплатах работников "Укрпочты"

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Вчера мы писали о заявлении генерального директора “Укрпочты” Игоря Смелянского, который рассказал о зарплатах работников своей компании.
По его словам, три года назад, когда он пришел на эту должность, средний доход работников составлял 3 400 грн, а сейчас – 6 400 грн.
Среди аудитории Finance.ua тоже оказалось несколько людей, которым работа с почтой не чужда. И, следует сказать, вышеуказанные суммы их удивили.
Например, gulnaramakhmud считает, что сумму, которую назвал Смелянский, могут получать только почтальон и начальник почты на двоих:
Некоторые, как olastep47, сразу сравнили эту сумму с минималкой, размер которой в Украине с 1 января равен 4 723 грн:
Пользователь katso вспомнил формулу того, как рассчитываются средние зарплаты:
Вкладчик1234 со званием “Форумчанин года” считает, что гендиректор “Укрпочты” поднимал зарплаты не всем работникам компании, а лишь одному. И догадайтесь кому.
Подытожил эту картину пользователь под никнеймом LutsMan. По его словам, среди множества комментариев новых пользователей нашел показатель громких слов и цифр руководства “Укрпочты”:
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