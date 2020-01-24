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Доход работников Укрпочты вырос почти вдвое - Смелянский

Доход работников Укрпочты вырос почти вдвое - Смелянский

Средний оклад производственного персонала Укрпочты – почтальонов, водителей, операторов, сортировщиков – составляет 6400 грн.

Об этом в комментарии журналистам сказал гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

“Средний доход работников на сегодня составляет 6400 грн. Когда я пришел на эту должность три года назад, он составлял 3400 грн. То есть, практически вдвое мы увеличили средний доход работников. Поэтому когда звучат с экранов непонятные для меня цифры, потому что минимальная зарплата в стране 4723 … Укрпочта – государственная компания и строго соблюдает законодательство. Средний оклад работников только производственного, а это почтальоны, операторы, водители, сортировщики, без менеджмента, административного персонала, в среднем по стране по состоянию на декабрь 2019 года составляет 6400 грн”, – заявил Смелянский.

Он отметил, что с 2011 по 2014 год средний темп роста доходов Укрпочты составил 4%. По данным, которые привел Смелянский, на момент назначения его председателем Укрпочты в 2016 году доход Укрпочты составил 4,6 млрд, сейчас, по итогам 2019 года – 8,3 млрд грн. За 2016 год Укрпочта отправила 46 тысяч экспресс-посылок, сейчас за день Укрпочта отправляет 48 тысяч посылок. Сейчас, по словам Смелянского, Укрпочта компьютеризовала все отделения по Украине, тогда как в 2016 году из 11 500 отделений только 20% были компьютеризированы.

По материалам УКРИНФОРМ
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