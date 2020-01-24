В "Нафтогазе" назвали новую сниженную цену на газ

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В январе 2020 года оптовая цена на природный газ составит 4,65 грн за куб. м, что на 25% меньше, чем в январе 2019 года.
Об этом сообщает пресс служба “Нафтогаза”.
Как отмечается, такова будет цена для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым компания поставляет газ в рамках специальных обязательств (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам).
«Новая цена рассчитана Нафтогазом в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 17 от 24 января 2020 года. Таким образом Украина выполняет обязательства перед МВФ по поэтапному переходу к рынку газа со свободным ценообразованием и конкуренцией за бытового потребителя между многими поставщиками газа», – сообщают в Нафтогазе.
Составляющие нового тарифа на газ:
По новой методике, цена на текущий месяц будет определяться согласно фактическим биржевым торгам, которые проходили с 1 по 22 число этого месяца. Компания будет публиковать цену на текущий месяц в течение нескольких рабочих дней после 22 числа.
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Таким образом отменяется предварительная цена, гарантирована правительством. В компании отметили, что новая сниженная цена газа будет применяться автоматически для бытовых потребителей, независимо от того, какую цену потребитель выбрал раньше – квартальную или месячную. Бытовым потребителям не нужно никуда обращаться или оформлять какие-либо документы.
Клиенты, которые ранее приобрели газ на условиях предложения от Нафтогаза “Газовый запас», могут платить поставки по сниженной цене, неиспользованный остаток средств будет возвращен на счета потребителей в конце отопительного сезона.
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