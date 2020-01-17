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"Мягко говоря, не самые высокие" - Гончарук о зарплатах в Кабмине

"Мягко говоря, не самые высокие" - Гончарук о зарплатах в Кабмине

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в правительстве, мягко говоря, не самые высокие зарплаты по сравнению с другими органами исполнительной власти.

Он сообщил о том, что сейчас Кабмин готовит общую концепцию для того, чтобы показать как выглядят зарплаты в органах исполнительной власти.

“Кабмин – это один из многих органов, и зарплаты здесь ну точно, мягко говоря, не самые высокие, чем у всех других органов”, – сказал Гончарук.

Ранее Finance.ua сообщал, на сколько увеличилась средняя зарплата украинцев в 2019 году. В течение 2019 года заработная плата среднестатистического украинца выросла на 19,6%.

Самые высокие заработки зафиксированы в столице. В прошлом году здесь в среднем получали 13 836 грн, в этом уже 16 294 грн.

Справка Finance.ua:

  • У соседей (в Латвии – показатель был на уровне 1091 евро в месяц), а Польше средняя зарплата была 1143 евро.

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По материалам Finance.UA
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