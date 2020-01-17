"Мягко говоря, не самые высокие" - Гончарук о зарплатах в Кабмине

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в правительстве, мягко говоря, не самые высокие зарплаты по сравнению с другими органами исполнительной власти.
Он сообщил о том, что сейчас Кабмин готовит общую концепцию для того, чтобы показать как выглядят зарплаты в органах исполнительной власти.
“Кабмин – это один из многих органов, и зарплаты здесь ну точно, мягко говоря, не самые высокие, чем у всех других органов”, – сказал Гончарук.
Ранее Finance.ua сообщал, на сколько увеличилась средняя зарплата украинцев в 2019 году. В течение 2019 года заработная плата среднестатистического украинца выросла на 19,6%.
Самые высокие заработки зафиксированы в столице. В прошлом году здесь в среднем получали 13 836 грн, в этом уже 16 294 грн.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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