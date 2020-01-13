Средняя зарплата в Украине и в странах ЕС (инфографика)

Зарплата в Украине остается существенно ниже, чем в странах Восточной Европы.

Об этом сказано в “Обзоре рынка труда” министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

Средняя номинальная заработная плата в Украине в третьем квартале 2019 года составляла 382 евро.

В Латвии этот показатель был на уровне 1 091 евро в месяц (в 2,9 раза больше).

В Польше средняя зарплата была 1 143 евро (в 3 раза больше), в Чехии – 1 310 евро (в 3,4 раза больше).

Важнейшими факторами, которые повлияли на рост заработной платы, были повышение минимальной заработной платы, конкуренция за квалифицированную рабочую силу с зарубежными работодателями и продолжение положительной динамики развития экономики.

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