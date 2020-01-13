0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 333 0

Средняя зарплата в Украине и в странах ЕС (инфографика)

Средняя зарплата в Украине и в странах ЕС (инфографика)

Зарплата в Украине остается существенно ниже, чем в странах Восточной Европы.

Об этом сказано в “Обзоре рынка труда” министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

Средняя номинальная заработная плата в Украине в третьем квартале 2019 года составляла 382 евро.

В Латвии этот показатель был на уровне 1 091 евро в месяц (в 2,9 раза больше).

В Польше средняя зарплата была 1 143 евро (в 3 раза больше), в Чехии – 1 310 евро (в 3,4 раза больше).

Важнейшими факторами, которые повлияли на рост заработной платы, были повышение минимальной заработной платы, конкуренция за квалифицированную рабочую силу с зарубежными работодателями и продолжение положительной динамики развития экономики.

Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можна подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.