Средняя зарплата в Украине и в странах ЕС (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Зарплата в Украине остается существенно ниже, чем в странах Восточной Европы.
Об этом сказано в “Обзоре рынка труда” министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины
Средняя номинальная заработная плата в Украине в третьем квартале 2019 года составляла 382 евро.
В Латвии этот показатель был на уровне 1 091 евро в месяц (в 2,9 раза больше).
В Польше средняя зарплата была 1 143 евро (в 3 раза больше), в Чехии – 1 310 евро (в 3,4 раза больше).
Важнейшими факторами, которые повлияли на рост заработной платы, были повышение минимальной заработной платы, конкуренция за квалифицированную рабочую силу с зарубежными работодателями и продолжение положительной динамики развития экономики.
Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можна подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы назвали достаточный уровень зарплаты для нардепов (опрос)Вчера, 15:00 - 8267 18
Гончарук подал в отставкуВчера, 09:55 - 4188 16
Должностные оклады предлагают отвязать от размера прожиточного минимумаВчера, 13:01 - 5371 5
"Слуга народа" готова поддержать отставку Гончарука и назвала условиеВчера, 12:45 - 2111 3
Газовый рынок заявляет о необходимости пересмотра тарифов на доставкуВчера, 12:14 - 933 2
Украинцы назвали достаточный уровень зарплаты для нардепов (опрос)Вчера, 15:00 - 8267 18
Должностные оклады предлагают отвязать от размера прожиточного минимумаВчера, 13:01 - 5371 5
Налог на недвижимость: что заплатим в 2020Вчера, 19:03 - 3189
ТОП-автомобилей, которые покупают в ЕвропеВчера, 14:04 - 2279 1
"Слуга народа" готова поддержать отставку Гончарука и назвала условиеВчера, 12:45 - 2111 3
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)Вчера, 11:10 - 531
Microsoft запустил новый браузерПозавчера, 14:33 - 643
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)15.01.2020, 15:21 - 679 1
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полет13.01.2020, 12:41 - 1616
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 1844 1