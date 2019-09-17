На сколько увеличилась средняя зарплата украинцев в 2019 году (инфографика)

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В течение 2019 года заработная плата среднестатистического украинца выросла на 19,6%.
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В июле 2018 года она составляла 9 тыс 170 грн при запланированной на 2019 год в 10 тыс 971 грн.
Самые высокие заработки зафиксированы в столице. В прошлом году здесь в среднем получали 13 тыс 836 грн, в этом уже 16 тыс 294 грн. В процентах разница составляет 17,4%.
Наибольший рост зафиксирован в Винницкой области, где в июле 2018 года средняя зарплата составляла 8 тыс. 235 грн, а в 2019-м – 10 тыс. 278 грн (+ 24,8%).
Медленнее всего росла средняя зарплата в Одесской (+ 13,5%), Львовской (+ 13,7%), Житомирской (+ 17,1%), Полтавской (+ 17,3%) областях.
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