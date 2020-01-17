"Нафтогаз" заявил об угрозе срыва отопительного сезона в 30 городах

НАК “Нафтогаз Украины” предупреждает о риске прекращения газоснабжения с 1 февраля 2020 года 37 производителям тепла, которые не выполняют требования по расчетам для получения газа.

Об этом сообщила пресс-служба “Нафтогаза”.

“Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 30 городах в отопительный период”, – отмечается в сообщении.

Крупнейшие должники “Нафтогаза” на сегодняшний день:

ООО “ ДТЭК Востокэнерго” (Луганская обл.) – долг 550 759 166 грн;

КП Харьковский областной информационно-технический центр – 133 763 516 грн;

КП Каменского городского совета “Теплосети” (Днепропетровская обл.) – 122 666 121 грн;

КП Юго-Западные теплосети (Хмельницкая обл.) – 101 549 678 грн.

По состоянию на 23 января предприятиям-должникам для продолжения получения газа с 1 февраля необходимо уплатить более 454,4 млн гривен (с учетом стоимости газа, потребленного в декабре 2019 г.).

С перечнем таких тепловиков-должников можно ознакомиться в таблице на сайте “Нафтогаза”.

Справка Finance.ua:

В 124 городах Украины произвели перерасчет платежек – начисления за тепло и горячую воду снизили до 30%.

К правительственной инициативе присоединились 16 областных центров: Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Запорожье, Кропивницкий, Львов, Одесса, Ровно, Тернополь, Харьков, Херсон, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Чернигов, Киев.