"Нафтогаз" заявил об угрозе срыва отопительного сезона в 30 городах

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НАК “Нафтогаз Украины” предупреждает о риске прекращения газоснабжения с 1 февраля 2020 года 37 производителям тепла, которые не выполняют требования по расчетам для получения газа.
Об этом сообщила пресс-служба “Нафтогаза”.
“Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 30 городах в отопительный период”, – отмечается в сообщении.
Крупнейшие должники “Нафтогаза” на сегодняшний день:
По состоянию на 23 января предприятиям-должникам для продолжения получения газа с 1 февраля необходимо уплатить более 454,4 млн гривен (с учетом стоимости газа, потребленного в декабре 2019 г.).
С перечнем таких тепловиков-должников можно ознакомиться в таблице на сайте “Нафтогаза”.
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