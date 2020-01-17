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Гончарук объяснил сотрудничество "Укрзализныци" с Deutsche Bahn

Гончарук объяснил сотрудничество "Укрзализныци" с Deutsche Bahn

Сотрудничество Украины с Deutsche Bahn – это стратегическое партнерство, а не продажа или передача в концессию “Укрзализныци”.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал в своем FACEBOOK.

Он убежден, что это сотрудничество является позитивным сигналом европейскому бизнесу относительно Украины.

“Сейчас наша команда ведет переговоры с немецкой стороной относительно дальнейшего сотрудничества в операционной деятельности, в оказании консультационных услуг со стороны немецкой железной дороги. В любом случае, это сотрудничество точно позволит повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине”, – написал Гончарук.

“Украинская железная дорога остается под полным контролем государства, и это точно”, – добавил он.

Напомним, вчера Finance.ua писал, что правительство хочет отдать АО “Укрзализныця” национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление на 10 лет. Позже представитель пресс-службы компании Керстин Экштайн заявила, что концерн Deutsche Bahn будет оказывать “Укрзализныце” только консультативные услуги.

По материалам РБК-Украина
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