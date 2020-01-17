УЗ отдадут в управление немецкой Deutsche Bahn на 10 лет - Гончарук

Правительство хочет отдать АО “Укрзализныця” национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление на 10 лет.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на “Украинском завтраке” в Давосе.

“Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу”, – сказал Гончарук

Он добавил, что власти Украины связывают с этим решением не только ожидания о развитии “Укрзализныци”.

“Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов”, – сказал премьер.

Гончарук добавил, что, несмотря на то, что еще нужно договариваться и согласовывать детали решения и документы, “политическое решение касательно этого уже принято, и это уже громадный шаг”.