Deutsche Bahn открестилась от заявлений об управлении Укрзализныцей

Концерн Deutsche Bahn (DB) будет оказывать “Укрзализныце” только консультативные услуги. Об этом заявила в четверг представитель пресс-службы компании Керстин Экштайн, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, идет ли речь об управлении украинской компанией, она ответила, что речь идет о консалтинге.

Экштайн уточнила, что меморандум о намерениям будет подписан в начале февраля, со стороны концерна его подпишет представитель правления DB по вопросам инфраструктуры Рональд Пофалла.

Ранее на Украинском завтраке в Давосе (Швейцария) премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что железную дорогу передадут немецкой стороне на 10 лет. “Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу”, – сказал премьер.