0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 311 0

Deutsche Bahn открестилась от заявлений об управлении Укрзализныцей

Deutsche Bahn открестилась от заявлений об управлении Укрзализныцей

Концерн Deutsche Bahn (DB) будет оказывать “Укрзализныце” только консультативные услуги. Об этом заявила в четверг представитель пресс-службы компании Керстин Экштайн, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, идет ли речь об управлении украинской компанией, она ответила, что речь идет о консалтинге.

Экштайн уточнила, что меморандум о намерениям будет подписан в начале февраля, со стороны концерна его подпишет представитель правления DB по вопросам инфраструктуры Рональд Пофалла.

Ранее на Украинском завтраке в Давосе (Швейцария) премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что железную дорогу передадут немецкой стороне на 10 лет. “Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу”, – сказал премьер.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.