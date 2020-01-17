Deutsche Bahn открестилась от заявлений об управлении Укрзализныцей

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Концерн Deutsche Bahn (DB) будет оказывать “Укрзализныце” только консультативные услуги. Об этом заявила в четверг представитель пресс-службы компании Керстин Экштайн, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос, идет ли речь об управлении украинской компанией, она ответила, что речь идет о консалтинге.
Экштайн уточнила, что меморандум о намерениям будет подписан в начале февраля, со стороны концерна его подпишет представитель правления DB по вопросам инфраструктуры Рональд Пофалла.
Ранее на Украинском завтраке в Давосе (Швейцария) премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что железную дорогу передадут немецкой стороне на 10 лет. “Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу”, – сказал премьер.
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